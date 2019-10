Italia - Giornate Fai d’Autunno

A Bressana Bottarone (PV) le visite guidate al Castello di Argine

Sabato e domenica torna il weekend dedicato alla bellezza. 700 luoghi del nostro Paese inaccessibili o poco valorizzati da scoprire attraverso occhi nuovi e prospettive insolite: dalla casa degli artisti a Milano, alla Caserma Chiaffredo Bergia di Bari o al Museo di Zoologia di Modena. E ancora la Villa di Montebuono di Pistoia alla ex Castello di Santa Sofia a Matera da dove parte un itinerario tematico per scoprire i protagonisti e luoghi della cultura a Matera e in Basilicata. In Lombardia la tappa imperdibile è a Bressana Bottarone (PV) per le visite guidate al Castello di Argine e alla Chiesa Maria Nascente, luoghi mai aperti al pubblico e di gran fascino. Nelle Marche sono 43 i percorsi proposti, mentre, in Sicilia, il gruppo Giovani di Catania propone “Catania si racconta verso e sopra i mille metri: storie, sapori e sentieri dell'Etna che si articola in tre percorsi di viste guidate alla scoperta di sapori, odori, colori del patrimonio ambientale e paesaggistico di tutto l'hinterland.