Italia 17esima per attenzione al risparmio, la classifica

Dov'è finita l'Italia, Paese di risparmiatori? Viene un po' da chiederselo, a leggere la ricerca realizzata da BravoSconto, società del gruppo Bravo Savings Network, multinazionale specializzata in affiliate marketing, che ha messo a confronto i dati ufficiali diffusi dall''Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), Numbeo (database globale sui consumi) e il Dipartimento per l'Agricoltura degli Stati Uniti relativi allo smart shopping.

Uno studio per stilare una classifica sui Paesi con i consumatori più attenti alle abitudini di spesa e al risparmio, mettendo a confronto 25 paesi OCSE. E un po' a sorpresa, gli italiani sono poco attenti a certe dinamiche.

L’Italia, infatti, si posiziona al 17esimo posto per abitudine assoluta al risparmio, con un punteggio di -150. E solo il 68% degli italiani ha dichiarato di valutare attentamente ogni acquisto contro il 93% dei francesi. Sempre secondo la ricerca, nessun marchio di Food & Drink è nella top 5 dei più cercati in rete dai nostri connazionali per offerte e sconti, dove invece trovano posto i giganti dell’e-commerce come Amazon o eBay, così come i grandi player della moda Zalando e Shein.

La classifica globale premia la Francia, seguita da Irlanda e Germania. Poi Stati Uniti, Norvegia, Belgio, Colombia, Austria, Paesi Bassi, Russia, Ungheria, Corea del Sud, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia, Canada, Italia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Nuova Zelanda, Portogallo, Lettonia, Lituania. Ultima la Polonia.

In termini di volume di ricerche su Google, sono invece stati analizzati 7 paesi (USA, UK, Germania, Francia, Italia e Polonia) e l’Italia è all’ultimo posto con poco più di 5 milioni di ricerche mensili su sconti e offerte. Rispetto ai vicini francesi e britannici, il numero complessivo di ricerche online degli italiani è stato 5 volte inferiore. Ma il nostro Paese spicca per il numero di ricerche legate alla moda e al lifestyle, prima categoria in assoluto.