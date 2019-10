Italia 5 Stelle, Casaleggio: «Assenti sbagliano». Di Maio: «Gestione più collegiale»

Di Maio: nuovo modello, 80-90 persone gestiranno M5S

Intanto Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento, intervistato da Maria Latella su SkyTg24, fa sapere che «il M5S si darà un'organizzazione: si passa a un modello in cui ci saranno 80-90 persone che gestiranno il Movimento in tutta Italia. Abbiamo bisogno di un'organizzazione, di ruoli di responsabilità, sono d’accordo con Roberto Fico» che parla della necessità di luoghi di confronto. Di Maio ha negato ipotesi di scissione («Gli unici che parlano di scissione sono i giornali che hanno provato ad indurla per provare a compensare la scissione nel Pd»).

«Non perdere tempo su carcere grandi evasori»

E ha accelerato sui temi della giustizia. «Non si può perdere altro tempo per le manette ai grandi evasori - ha detto - se vogliamo fare una legge di bilancio che contrasta gli evasori bisogna approvare una norma che prevede il carcere per i grandi evasori». Quanto alla prescrizione, nessun dietrofront: «La nuova prescrizione entra in vigore dal 1 gennaio, è già legge. Non c'è nulla da discutere, e i voti del M5S per fermare il meccanismo nuovo di prescrizione non ci sono».