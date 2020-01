Italia anomala, evaporato il riformismo resta il debito

(ANSA)

2' di lettura

C’è da chiedersi se con il prossimo voto regionale per l’Emilia Romagna e la Calabria la campagna elettorale permanente sopra e sotto traccia che ormai da anni tiene in scacco l’Italia allenterà la sua stretta. In un modo o nell’altro, almeno per una pausa di riflessione sul da farsi.

La risposta si prospetta scontata: no. E questo a prescindere dai risultati del voto regionale, soprattutto in Emilia Romagna, dato l’alto valore politico che rappresenta a livello nazionale (a maggior ragione, naturalmente, se la Lega di Salvini e il centrodestra dovessero sfondare).

No, temiamo che il virus maligno della campagna elettorale permanente, magari corroborato dal ritorno di una nuova legge elettorale proporzionale, continuerà a fare bella mostra di sé, si fa per dire, nel panorama politico di un Paese che non cresce da molti anni e che necessiterebbe di una scossa seria e di una conseguente mobilitazione di impegni, pubblici e privati.



In altri tempi si sarebbe parlato di riforme. Ora, è vero che il riformismo non ideologico non ha mai avuto grande fortuna in Italia, che le sue (poche) svolte sono state pagate a prezzi altissimi, anche con il sangue, che cambiare marcia e rotta è scomodo e solleva anche giustificate apprensioni. Che, insomma, il confronto nel merito dei problemi può essere duro.

Ma da qui a perdere ogni orizzonte riformista, facendo prevalere la veduta cortissima su quella lunga, il passo è stato rapido. E a suo modo devastante. Il dibattito pubblico ne esce impoverito e ridotto ad un ping-pong tra maggioranza e opposizione (e al loro interno), intessuto di frasi fatte, promesse e piccole astuzie quotidiane. Un quadro in eterno movimento, sondaggi alla mano, in vista del prossimo appuntamento elettorale (o istituzionale, è il caso dell’elezione del Presidente della Repubblica, in calendario per il 2022).



Il confronto a cavallo tra riduzione del cuneo fiscale e la riforma dell’Irpef, così come la verifica dei risultati di scelte come pensioni “quota 100” e reddito di cittadinanza e la diatriba sulle clausole di salvaguardia fiscali, procede stancamente. All’ombra bipartisan del debito. In ottica redistributiva, ma senza preoccuparsi di allargare la torta con nuova occupazione e più reddito.

Chiusa la porta di un riformismo autentico resta il virus dilagante della campagna elettorale permanente. L’anomalia che cammina al passo con quella segnalata qui dal professor Mario Baldassarri, per la quale l’Italia è l’unico tra i 19 paesi dell’eurozona e i 28 paesi dell’Unione ad avere un Pil reale pro-capite ancora oggi inferiore a quello che aveva nel 2000.