Italia bella da esplorare nelle Giornate FAI d’Autunno

Tornano due giornate per scoprire le bellezze segrete e poco note del BelPaese: 600 luoghi normalmente inaccessibili, alcuni mai visti prima, tutti da scoprire in oltre 300 località da Nord a Sud dello Stivale. E’ quanto promettono le Giornate Fai d’autunno che sabato 16 e domenica 17 ottobre invitano a conoscere quei luoghi del patrimonio culturale italiano tutelati del Fondo Ambiente Italiano.

Da Aosta a Palermo, grandi palazzi in mostra

Da Palazzo Chigi alle sale dell’Arsenale a Venezia, da Casa Zegna, polo archivistico museale di Trivero Valdilana a Villa Salviati a Firenze al Carcere del Buoncammino a Cagliari. A Palermo, apre lo Stadio Barbera in viale Del Fante, alla Soprintendenza del mare in via Lungarini, che apre per la prima volta alle visite, villa Niscemi e le Scuderie reali della Favorita (visite con i giovani apprendisti Ciceroni del Fai Palermo). New entry dell'edizione è palazzo Ex Ministeri in corso Vittorio Emanuele. In Calabria c’è la bella Gerace, la città, capitale di una turma dell’Impero di Bisanzio, è posizionata su una rupe tabulare costituita da fossili marini di età quaternaria a 470 metri sul mare Jonio (continuità dell’antica città di Locri Epizephiri. La sua unicità sta nel fatto che nonostante i numerosi terremoti che hanno raso al suolo la Calabria, essa ha mantenuto il tessuto urbanistico medievale tipico delle città bizantine.

Luoghi simbolo del BelPaese

L’edizione 2021 delle Giornate Fai D’Autunno è dedicata ad Angelo Maramai, direttore generale del FAI (1961-2021), mentre in occasione del centenario del Milete Ignoto saranno riaperti gran parte dei 42 siti del ministero della difesa, dello Stato Maggiore e delle forze armate. Un accesso straordinario che sarà garantito dal FAI sarà anche quello concesso dal Ministero della Difesa in alcuni luoghi-simbolo: il Palazzo Esercito a Roma, la Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino, la Real Casina di Caccia dei Borbone a Persano (SA), Palazzo Cusani a Milano, il Centro Logistico dell'Aeronautica Militare di Cadimare a La Spezia, il Complesso di Santa Giuliana a Perugia e poi caserme, hotel e luoghi dove - per poter entrare - sarà richiesta l’iscrizione al FAI (tutte le info sul sito).