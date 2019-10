Italia-Brasile e la leggenda degli eroi dell’82

Un dream team, quello della Selecao, autocelebrativo ed un po' troppo presuntuoso, tanto da pagarne un caro prezzo nella gara con gli Azzurri. Gli attori erano Zico, Falcao e Socrates, eccellenze pallonare senza limiti, senza rivali. Gioielli e icone di un popolo carioca che al fischio finale di quel Italia- Brasile pianse molto, perché di quel mondiale si sentiva già campione.

Spagna 82. Quando e dove il calcio era ancora solo calcio. Eroi ed arte: niente brand e plusvalenze. Tante storie di uomini semplici e senza sguardi da selfie, come in questa gara mitologica narrata nell’ultimo, bellissimo libro di Pietro Trellini “La Partita. Romanzo di Italia- Brasile” (edizione Mondadori). Un testo nel quale l’autore ricorda tutto di quella giornata, il prima il durante e il dopo dei protagonisti. Tutti presenti, nessuno escluso. Inserendo anche sé stesso, che a quei tempi era solo un bambino di 12 anni, e di quella partita, di quel tutto, avvolgente e sostanziale, rimase folgorato.

Trellini ha trasformato la sua dolcissima, fortissima “ossessione” in questo volume che rappresenta un lungo viaggio nella vita di quei tempi e di quegli interminabili 90 minuti consumati tra lacrime di gioia e rassegnazione. Il libro è opera dettagliata, la storia dei protagonisti di Italia-Brasile dentro e fuori il campo, ma anche il ricordo della politica di allora, il racconto di tanti retroscena mai svelati. Un testo nel quale gli attori non sono solo i giocatori, ma anche i giornalisti, quelli che non ne nascono più, e che se anche nascessero non se ne accorgerebbe più nessuno. Gente come Beppe Viola, Giovanni Arpino e Gianni Brera. E poi c'è quel bambino brasiliano in lacrime, José Carlos Vilella Jr: la sua foto farà il giro del mondo e diventerà il simbolo della caduta della Seleçao.

Al centro ci sono ovviamente loro, i ragazzi del “Vecio” Bearzot. Di tutti scopriamo i segreti più insospettabili. Dall’arbitro israeliano Klein, che in quelle ore ha un figlio in guerra, al presidente della Fifa Havelange, seduto in tribuna, che è al mondo grazie al padre che ha perso il traghetto per il Titanic. Fino a Raimundo Saporta, l’organizzatore del Mundial, che nascose la sua vera identità per salvarsi la vita. E poi ci sono giocatori in campo, i loro infiniti percorsi esistenziali. Il libro di Trellini ci riporta indietro nel tempo, è un percorso nella memoria. Per chi ha fame di poesia nel presente.