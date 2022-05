Italia. Cantine aperte appuntamento imperdibile per i wine lover

Da domani a domenica torna il più importante appuntamento di enoturismo italiano che animerà le cantine di 18 regioni italiane. Cantine Aperte alla sua trentesima edizione tra concerti, esposizioni fotografiche, wine trekking, lezioni di cucina e street food alla sua trentesina candelina come sempre trasforma il vino nel collante per far conoscere luoghi e tradizioni del BelPaese. A far da promotore di un'importante campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sul consumo consapevole del vino c'è Il Movimento del Turismo del Vino. A prediligere il connubio vino-arte ci saranno i concerti jazz in programma in Puglia, le mostre d'arte e scultura in Veneto, le imperdibili degustazioni enomusicali in Toscana..In Piemonte numerose le cantine che organizzeranno sessioni di wine trekking, in cui i visitatori passeggeranno lungo gli incantevoli sentieri collinari, fermandosi di tanto in tanto a degustare un calice di buon vino all'insegna della convivialità. Visite in vigna protagoniste anche in Trentino Alto Adige, questa volta in e-bike; sarà infatti possibile affittare una bicicletta con pedalata assistita per non perdersi gli incredibili colpi d'occhio dei paesaggi altoatesini, senza ovviamente rinunciare al piacere della degustazione.

