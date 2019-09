Italia. Cantine aperte in vendemmia

100 eventi da Nord a Sud del paese sono organizzati nell'ambito di Cantine Aperte in Vendemmia, promosso dal Movimento turismo del Vino, un'occasione per sperimentare la magia della vendemmia. Si potrà partecipare alla pigiatura dell'uva, dopo una bella passeggiate in vigna oppure a bordo di piccole moto; oltre alle classiche degustazioni, sono previsti pic nic e cacce al tesoro. E che dire delle “degustazione degli acini” per scoprire la materia prima che dà origine al vino. Molte le aziende che apriranno le proprie porte per permettere agli ospiti di pernottare direttamente in cantina. Vigneron esperti saranno a disposizione dell'enoturista per rispondere a domande e curiosità. Dall'Umbria alla Toscana, dall'Emilia alla Campania la dove è possibile l'abbinamento, ci saranno ricerche guidate del tartufo con trifolai della zona. Per chi vuole immergersi completamente nella cultura vitivinicola, c'è la possibilità di dormire all'interno di una botte. A misura d'uomo, naturalmente dotata di ogni comfort. Questi particolari alloggi si trovano in diverse zone, dai colli del Prosecco, diventati recentemente Patrimonio UNESCO, fino alle colline del Chianti, passando per gli chalet altoatesini nel cuore delle Dolomiti.