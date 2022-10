«Italia centro di gravità per le comunicazioni digitali internazionali»

L’arco di tempo è il prossimo decennio, questa è la nostra previsione, augurandoci che molti altri cavi, troveranno comodo arrivare a Genova.

La guerra russo-ucraina sta incidendo sulla tempistica dei vostri progetti?

Purtroppo, prima il problema della carenza delle componenti, adesso quello della guerra, ci stanno facendo un po’ spostare i piani in avanti. Il collegamento Genova-Palermo era previsto per dicembre, ora sarà realizzato intorno al mese di marzo, allineato col collegamento con Milano. In generale per quest’anno e per l’anno prossimo ci aspettiamo ripercussioni. La globalizzazione nei decenni precedenti ha creato vulnerabilità, andrebbe dunque rivisitato il sistema e ripensate le supply chain. Noi abbiamo trovato problemi legati alla guerra in Ucraina anche dove non ce l'aspettavamo: ad esempio lavoriamo con fornitori che hanno le navi per posare i cavi i cui equipaggi sono composti da ucraini. Stiamo cercando di minimizzare l’impatto, ma in ogni caso ci aspettiamo che per il ‘22 e il ‘23 ci sarà un mood da economia di guerra.

Con il conflitto sono diventati meno sicuri anche i cavi?

Per la cybersecurity dei cavi lavoriamo su vari campi, fin dalla progettazione che è la prima arma per affrontare un problema di sicurezza. Quando ci sono punti di snodo con problemi, dobbiamo essere in grado di dirottare i dati con un percorso alternativo, diversificando. Poi abbiamo un nostro centro di sicurezza da cui controllare le nostre reti, abbiamo la possibilità con un Noc in Sicilia di monitorare le navi dotate di sistema di gps e, se ci sono avvicinamenti ai cavi, di allertarle preventivamente. Alcuni danni ai cavi, infatti, non sono “maliziosi”, i cavi possono essere tranciati accidentalmente mentre c'è una nave che sta facendo manovre. Stiamo, inoltre, lavorando a una soluzione innovativa con uno spin off del Cnr, applicando la fisica quantistica per risolvere un problema di attacco realizzato dolosamente. In ultimo, ma non di minore importanza, c'è la collaborazione

con la Marina Militare, un'eccellenza nel campo.