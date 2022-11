Italia che passione!

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che si tratti di città d'arte o di località di mare, l’importante è scoprire le bellezze del patrimonio italiano. È questo il leit motive che ha accomunato il 50% dei viaggiatori del Belpaese nel 2022 come rileva l’indagine sulle scelte e le preferenze di viaggio di eDreams Odigeo 2022, la più grande agenzia europea di viaggi online per numero di voli a livello globale al di fuori della Cina. Per il 2023 l’Italia con Roma e Milano si conferma in cima alle preferenze degli stranieri, mentre gli italiani tornano a guardare alle mete esotiche.

Le preferenze 2022

Milano, Catania e Napoli dominano la classifica del 2022 delle mete preferite dagli italiani, seguite da Palermo e Roma. Per le partenze verso l'estero, invece, Parigi è la regina incontrastata per i viaggiatori italiani. Le nostre città conquistano anche i turisti internazionali che quest'anno hanno scelto per i loro viaggi Milano e Roma, in quinta e sesta posizione nella top 10 del ranking internazionale. Ma da dove arrivano i viaggiatori che nel 2022 hanno fatto rotta verso l'Italia? Il 21% dalla Spagna, il 17% dalla Francia, il 13% dalla Germania e il 10% dalla Gran Bretagna.

Vacanze romane per gli italiani

Assaporare qualche giorno di Dolce Vita è stata una delle scelte più gettonate dagli italiani, tanto che il capoluogo romano è capolista nella classifica delle città con più prenotazioni in hotel. Segue Milano, meta d'eccellenza per lo shopping e gli affari che, per questo parametro, è sul podio delle città più in crescita a livello internazionale con un aumento di notti prenotate superiore al 142% rispetto al 2021, superata solo da Berlino e Londra.

Top 10 destinazioni 2022 prenotate dagli italiani



1.Milano

2.Catania

3.Napoli

4.Palermo

5.Roma

6.Parigi

7.Tirana

8.Barcellona

9.Bari

10.Londra



Top 10 destinazioni 2022 prenotate a livello internazionale

1. Parigi