Italia-Cina, cieli aperti ma c’è un solo volo, di Neos. Più collegamenti con le città europee

Il biglietto costa 2.190 euro a tratta

Il volo costa 2.190 euro a tratta, in economica, spiega la compagnia. L’aereo impiegato è un Boeing 787-9 con 359 posti, di cui 331 in economica e 28 in “premium”. All’andata si può riempire il 75% dei posti, è una limitazione imposta dai cinesi, al ritorno si possono occupare tutti i posti. Neos ha detto che i voli sono sostanzialmente pieni.

Lufthansa e Air France-Klm

Ci sono altre sei compagnie europee che fanno servizio passeggeri per la Cina. Lufthansa da Francoforte ha un volo settimanale per Nanchino e uno per Shanghai, la destinazione cinese più appetita dall’Europa, con aerei Boeing 747-8, il jumbo. Air France ha un volo settimanale da Parigi a Shanghai, Klm da Amsterdam per la stessa destinazione. Il gruppo ha ottenuto l’autorizzazione ad aggiungere un secondo volo Parigi-Shanghai che partirà nelle prossime settimane. Non ci sono voli di Alitalia per la Cina, né di British Airways.

Swiss, Finnair, Aeroflot e Turkish

Le altre compagnie europee che fanno voli diretti per la Cina, una volta la settimana, sono Swiss (100% Lufthansa) da Zurigo a Shanghai, Finnair da Helsinki a Shanghai, Aeroflot da Mosca a Shanghai. Inoltre c’è Turkish Airlines con un volo da Istanbul a Canton.

Nove compagnie cinesi volano in Europa

Più numerosi voli delle compagnie cinesi per l’Europa. Secondo i dati del sito Oag questa settimana ci sono 37 voli di andata e altrettanti di ritorno tra Europa (incluso l’aeroporto di Istanbul in Turchia) e Cina: 28 li fanno nove compagnie cinesi. I restanti nove voli li fanno sette compagnie europee, più la Turkish. La compagnia di bandiera, Air China, fa 8 voli settimanali diretti da Pechino (6) e Shanghai (2) per diverse città europee. China Eastern fa quattro voli la settimana dall’hub di Shanghai. Secondo i dati di Oag seguono, con tre voli la settimana ciascuna, China Southern da Canton, Xiamen Airlines da Xiamen e Fuzhou, Beijing Capital da Qingdao e Xi’an. Seguono Hainan (2 voli), Sichuan (2), Tibet Airlines (2), Juneyao (uno).

Amsterdam e Londra le più servite

Le destinazioni europee più servite dai voli diretti con la Cina sono Amsterdam e Londra Heathrow, 5 voli settimanali ciascuna, quindi Francoforte (4 voli), Parigi ed Helsinki (3 voli ciascuna).