Italia-Cina, tutte le partite economiche dalla Cdp ai porti agli aerei Atr

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Commerci, ma anche diritti umani, con un occhio alla salvaguardia di Taiwan. L’Italia cerca una strada nuova per i rapporti con Pechino, e il presidente cinese Xi Jinping e la presidente del consiglio Giorgia Meloni si incontrano a Bali. Un passaggio non scontato e certamente da sondare nella chiave dei non facili rapporti tra Ue e Pechino, vista l'attenzione e la preoccupazione di Bruxelles verso il gigante cinese e la sua penetrazione “di sistema” nel mondo occidentale.

Tempi difficili

Ma i tempi non sono facili, servono interlocutori forti dopo l’aggressione russa all’ Ucraina , tutto questo riscrive l’agenda a breve, ma naturalmente si pensa anche ad una prospettiva più lunga. Meloni non è certo sulle stesse posizioni appiattite su Pechino del governo gialloverde Conte-1, che firmò il protocollo sulla Belt and road initiative (Bri), unico paese occidentale.

Loading...

La Cina è sempre pronta a fare affari, ma pesa ogni cosa, tra cui gli auguri del Dalai Lama a Meloni il giorno dell'insediamento, con tanto di risposta affettuosa ricca di “sentimenti di amicizia”. E, sullo sfondo (ma neppure troppo) il tema strategico del “decoupling” che perseguono gli Stati Uniti, il progressivo distacco delle due economie, anche se per ora è circoscritto alla sicurezza nazionale (e in parte al colosso Apple).

Crescono gli investimenti diretti e gli scambi

Ma andiamo agli affari. Per capire che aria tira davvero. Bene: secondo il ministero cinese del Commercio, tra gennaio e agosto di quest'anno, un periodo complesso per la guerra e la crisi energetica, gli investimenti cinesi diretti non finanziari in Italia sono aumentati, nei primi tre trimestri del 2022; inoltre, il volume degli scambi ha toccato 60,5 miliardi di dollari (+13,3%).

L’Italia è il quarto partner commerciale tra i paesi Ue, e la Cina importa 40 miliardi di dollari di prodotti Made in Italy. Economie intrecciate quindi, anche se è sempre la Germania in testa alle classifiche in Europa, tanto che il cancelliere Olaf Scholz è andato in visita, non senza polemiche. Certamente il tema di fondo resta la sicurezza nazionale, quindi massima attenzione a scalate ostili (il golden power è stato utilizzato cinque volte negli ultimi due anni su investimenti cinesi in Italia) e penetrazioni delle infrastrutture tecnologiche, e quindi anche l'utilizzo del 5G.