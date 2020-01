Italia-Cina: l’anno della cultura volano per nuovi accordi economici Franceschini: nessuna competizione sui siti Unesco di Gerardo Pelosi

Avvicinare il pubblico cinese alla cultura e al territorio dell’Italia, meta sempre più alla portata delle nuove classi medie che si stanno sviluppando in Cina. È questo l’obiettivo di fondo dell’anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2020 inaugurato oggi, 21 gennaio, a Roma dal ministro della Cultura cinese, Luo Shugang e dal suo omologo italiano Dario Franceschini. Fitto il programma di eventi previsti quest’anno, circa 100 in Italia e altrettanti in Cina frutto del grande contenitore previsto dalla Belt and Road initiative (Via della Seta) e volano per nuove collaborazioni nel settore economico come tiene a precisare il nuovo ambasciatore italiano a Pechino, Luca Ferrari.

Franceschini: no a competizione su siti Unesco

Nel presentare l’iniziativa il ministro Franceschini ricorda che con le autorità cinesi «lavoriamo insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale dei nostri due Paesi e condividiamo l’esigenza di far conoscere e creare turismo nelle città e nei luoghi bellissimi e meno conosciuti». Il ministro ha escluso però qualsiasi forma di competizione tra i siti Unesco dei due Paesi. «Non c’è competizione – ha assicurato il ministro - l’importante è crescere».

Italia e Cina da novembre insieme per l'Expo di Dubai

Obiettivo degli eventi in programma quest’anno è quello di proporre un’immagine del nostro Paese che valorizzi eredità storica e patrimonio culturale insieme a scienza e tecnologia contemporanee. Un investimento strategico che avrà impatto non solo in termini di visibilità e maggiore internazionalizzazione del nostro settore culturale – (comparto che nel 2018 ha creato ricchezza per 265,4 miliardi di euro pari l 16,9% del Pil) ma anche in termini di flussi turistici in arrivo dalla Cina, primo Paese al mondo per spesa in turismo internazionale.

“Matteo Ricci e Xu Guang qi”

Nel forum sulla presentazione dell’anno Italia-Cina che si è tenuto il 21 gennaio all'Auditorium (seguito da un concerto della Juni Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dei solisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica Popolare Cinese) sono state messe a fuoco le principali iniziative congiunte che avranno modo di rafforzarsi anche in occasione della nostra presenza all’Expo di Dubai. Si va dalla rappresentazione dello spettacolo “Matteo Ricci e Xu Guang qi” frutto della collaborazione tra il Piccolo Teatro di Milano e l’Accademia Teatrale di Shanghai che andrà in scena nel Padiglione Italia per una settimana a novembre 2020.