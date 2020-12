Italia in coda per educazione digitale, ma l’uso abilita la trasformazione Gli italiani ultimi come utilizzo e prospettive: ma la finanza dimostra che sanno anche modificare i loro comportamenti e apprezzare i benefici di P.Sol.

L'emergenza pandemica ha giocoforza accelerato il processo di digitalizzazione in tutta Europa e per tutti gli aspetti della vita quotidiana. La crisi che stiamo affrontando sembra aver generato allo stesso tempo un diverso rapporto individuale con la tecnologia.

La crescente digitalizzazione in quasi tutti gli ambiti della nostra vita sembra aver cambiato definitivamente il modo in cui ci confrontiamo con una varietà di settori: da quello degli investimenti e della finanza a quello medico, passando per l'intrattenimento e la salute.

Senza tenere conto del modo di relazionarsi, di lavorare e di fare acquisti.È chiaro che si tratta di cambiamenti di comportamenti destinati a rimanere anche sul lungo periodo, che non spariranno con l'auspicato rientro dell'emergenza.

Il “new normal” dovrà fare i conti con questa nuova realtà e le singole economie dovranno essere preparate in vista di un futuro che già in buona parte possiamo delineare. Se non si è pronti a sfruttare appieno il “potenziale digitale” e le opportunità che si aprono l conseguenze potranno essere davvero pesanti.

Da questo punto di vista l'Italia non ha molto di che essere allegra. Nella classifica tra nove Paesi europei sulla base del Digital Transformation Index, il più pronto dal punto di vista digitale è la Danimarca e l'Italia figura solo nona su nove, dietro anche a Polonia e Romania. Il risultato è frutto di uno studio del Center for Economics and Business Research (Cebr) commissionato da eToro, il portale di investimento multi-asset con 16 milioni di utenti nel mondo, per comprendere gli impatti che le tecnologie digitali hanno attualmente nei singoli Paesi europei e la loro capacità di implementazione futura e adozione.