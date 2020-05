Italia Comfidi: pronti a dare sostegno economico alle imprese

2' di lettura

“È un momento delicatissimo ma è proprio in questi momenti che l'unione fa la forza”, è così che Nico Gronchi, presidente di Italia Comfidi, introduce la situazione che migliaia di imprese stanno vivendo oggi in Italia. “La preoccupazione degli imprenditori, persone che hanno scommesso e rischiato, e che oggi non sanno come organizzare il lavoro – prosegue Gronchi – è quella di chi all'improvviso si trova catapultato in mezzo a una guerra e non vede prospettive di sopravvivenza. A tutte queste persone voglio però dire che non sono sole e che Italia Comfidi è accanto a loro con strumenti concreti”.



È proprio per questo che il consorzio Italia Comfidi ha avviato una campagna nazionale rivolta alle Piccole e Medie Imprese che hanno bisogno di un sostegno per l'accesso al credito per non fermarsi e programmare una ripartenza. La campagna che invita a guardare al futuro, puntando sulle capacità imprenditoriali del tessuto produttivo nazionale, recita: “Non fermarti, riparti con noi”.



“Il concetto su cui vogliamo insistere – precisa Gronchi – è quello che le aziende hanno ancora tanta strada davanti, perché se è vero che questa è una crisi di proporzioni mai viste, è anche vero che grazie alle abilità di chi fa impresa e all'appoggio che noi possiamo garantire, le aziende italiane possono ripartire e riscrivere il proprio futuro”.



Fra i servizi di Italia Comfidi c'è prima di tutto la consulenza per gli interventi di finanza agevolata, perché gli imprenditori hanno la necessità urgente di capire come fare per ottenere liquidità. In seconda battuta la gestione delle pratiche di accesso alle agevolazioni e ai prestiti, perché come sempre in Italia, la burocrazia è un ostacolo non da poco.



Italia Comfidi conta circa 70.000 associati, è forte di un patrimonio netto di 93.000.000 di € ed è accreditata presso il Fondo Centrale di Garanzia. Grazie a tutto questo può porsi quale garante per gli imprenditori che devono far fronte al calo di fatturato degli ultimi mesi. “È per questo motivo che possiamo affermare che è l'unione a fare la forza: Italia Comfidi è cresciuta grazie al contributo di tutti i soci e oggi può mettere a disposizione tutta la propria solidità, per chi ne abbia bisogno”, conclude Gronchi .



Si stima che il bisogno di liquidità per il sistema economico italiano ammonterà a circa 30.000.000 di € entro fine giugno, ma che la maggior parte dei fondi dovrà essere liquidata entro il termine di maggio per consentire alla macchina-Italia di non fermarsi definitivamente. Questo Temporary Framework, così come lo definisce la Commissione Europea, richiede misure eccezionali e garanzie straordinarie. Ai consorzi come Italia Confidi è assegnato un ruolo cruciale, sia per facilitare le pratiche di accesso al credito, sia per garantire alle aziende quelle facilitazioni che possono trasformare un debito in un'opportunità. Su tutte le operazioni, a ulteriore sigillo di garanzia, la vigilanza della Banca d'Italia.