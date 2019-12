Italia-Corea: focus sulle collaborazioni tecnologiche

Da sinistra: Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio della Lombardia; Hee-seog Kwon, Ambasciatore della Repubblica di Corea, Alan Christian Rizzi, delegato regionale ai Rapporti con le Delegazioni Internazionali

I settori più promettenti

Secondo Kotra (che in Italia ha sede a Milano), al di là dei campi specifici e settoriali di ricerca e sviluppo, tra le aree di collaborazione da valorizzare spicca tutto quanto riguarda l'industria 4.0, più le nuove tecnologie ecologiche di mobilità, la cantieristica navale, il design. E' stato anche sottolineato che l'Italia potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo più spiccato nel settore della logistica internazionale, come snodo per il trasporto di prodotti coreani nell'intero continente.

FDI sottotono

Resta relativamente contenuta l'entità degli investimenti diretti reciproci: 155 casi per un valore di 503 milioni di dollari quelli italiani in Corea, e 206 casi per 388 milioni di dollari viceversa. Se le esportazioni italiani erano salite nel 2018 del 19,8%, nei primi sei mesi di quest'anno si è registrato un calo del 2,1%, con un import salito del 7,8%. L'ampio surplus commerciale dell'Italia si sta dunque riducendo. Un esempio riguarda il settore delle macchine utensili, dove il nostro export è cresciuto l'anno scorso del 5% a 35,4 milioni di euro ma accusa da gennaio ad agosto 2019 una contrazione del 16,5%.tre il 15%. In senso contrario, le importazioni italiane di macchine utensili dalla Corea nel 2018 sono balzate ai massimi di 146,7 milioni (da 111 nel 2017).



Il ruolo della Lombardia