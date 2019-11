Italia-Croazia, bando per i progetti strategici di Silvia Comiati e Lada Vetrini

(Oleksandr - stock.adobe.com)

2' di lettura

Aperto fino al 15 novembre, il secondo bando del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 mette a disposizione oltre 69,7 milioni di fondi Fesr per progetti strategici. Si tratta di progettualità focalizzate su 11 temi individuati, attraverso un approccio top-down, al fine di far fronte alle principali sfide comuni tra Italia e Croazia che ancora necessitano di essere affrontate prima della fine del periodo di programmazione.

I temi strategici chiariscono, dunque, il dettaglio operativo rispetto ai quattro assi prioritari e i sette obiettivi specifici già presenti nel programma di cooperazione e rispetto ai quali sono stati finanziati i progetti del primo bando. A differenza di quest’ultimo, però, il bando attualmente aperto si caratterizza per dare spazio a partenariati più ampi, con il coinvolgimento di un numero maggiore di beneficiari e territori, stanziamenti finanziari superiori e partecipanti con competenze tecniche specifiche, allo scopo di garantire concreti impatti a livello territoriale.

Ulteriori novità sono l’identificazione nel bando della nazionalità del capofila rispetto ai differenti temi e la durata massima progettuale, che non può superare i 36 mesi. Sono state introdotte, inoltre, alcune limitazioni rispetto al numero di proposte a cui è possibile partecipare. Vengono riconfermate, invece, le tipologie di soggetti eleggibili, ossia enti pubblici e privati, tra cui le Pmi, enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Croazia; allo stesso modo sono riconfermati il tasso di cofinanziamento Fesr (85% delle spese progettuali ammissibili) e le modalità di presentazione attraverso il Sistema informativo unificato (Siu) della Regione Veneto.

A cura di AssoEpi

IL BANDO

Termine

15/11/2019

Risorse

69.713.000 Euro

Percentuale del sostegno

85%

Temi

Asse prioritario 1 – Innovazione Blu

● Tecnologia Blu

Asse prioritario 2 – Sicurezza e resilienza

● Adattamento ai cambiamenti climatici

● Rischio di inondazioni

● Versamenti di petrolio e altri rischi legati marini, incendi e terremoti

Asse prioritario 3 – Ambiente e patrimonio culturale

● Turismo costiero e dell'entroterra

● Ambiente marino

● Pesca e acquacoltura

● Inquinamento marino

Asse prioritario 4 – Trasporto marittimo

● Trasporto marittimo

● Mobilità dei passeggeri

● Servizi nautici

Tipologia beneficiari

Enti pubblici e privati (attivi da almeno 2 anni), enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Croazia

Partenariato

Almeno 3 partner italiani e 3 croati

Area eleggibile

25 province adriatiche italiane, 8 contee croate

Durata progetti

Max 36 mesi