Italia, Danimarca, Svizzera, Austria e Olanda alleate per superare le barriere normative del biotech

Italia, Danimarca, Olanda e Svizzera sono i primi Paesi ad aderire alla European Biosolution Coalition, una realtà internazionale nata nei giorni scorsi a Bruxelles, per individuare e superare gli ostacoli normativi europei che frenano la diffusione delle soluzioni biotecnologiche in campo agricolo e industriale.

Per l’Italia ha aderito Assobiotec, l’Associazione nazionale di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie che è così entrata a fare parte della coalizione che attualmente riunisce associazioni nazionali e settoriali dell’economia e dell’industria, come la Danish Industry, associazione che rappresenta circa 20.000 imprese in Danimarca, la Confederazione olandese dell’industria e dei datori di lavoro, la Federazione dell’industria austriaca ed Economiesuisse, la federazione svizzera delle imprese.

Nei prossimi mesi sono attese nuove adesioni, intanto perà la coalizione si sta già muovendo per identificare le barriere legislative per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti bio-based in Europa e le azioni di policy necessarie al loro superamento. Oltre che per aumentare nei decisori politici la consapevolezza sui vantaggi e le possibilità offerte dalle biosoluzioni per un futuro più sostenibile e diffondere una corretta informazione tra gli stakeholder, gli Stati membri e le Istituzioni europee.

«Le biotecnologie applicate in campo agricolo e industriale sono una straordinaria risorsa per uno sviluppo sostenibile, e possono giocare un ruolo chiave per dare una risposta concreta alla grandi sfide della nostra epoca – spiega Elena Sgaravatti Vicepresidente di Assobiotec – : la necessità di produrre più cibo con meno risorse, la salvaguardia della biodiversità, la lotta al cambiamento climatico o l’urgenza di adottare un approccio one health, solo per citarne alcune. Nonostante questo però, ancora troppe barriere culturali e normative frenano il loro sviluppo a livello comunitario e nazionale. Basti pensare che l’iter legislativo di approvazione e commercializzazione di un prodotto bio-based è di circa 2-3 anni in Paesi come la Cina e gli USA mentre in Europa si impiegano dai 5 ai 10 anni con una significativa perdita di competitività».

Per comprendere la portata del settore, Sgaravatti cita alcuni dati: «I bio-prodotti e i biocarburanti secondo dati della Commissione Europea, rappresentano circa 57 miliardi del fatturato annuale europeo e portano alla creazione di almeno 300mila posti di lavoro nel Vecchio Continente. Non solo, si stima che, entro il 2030, il potenziale delle bio-soluzioni creerà un impatto mondiale a livello economico di più di 400 miliardi, con una crescita superiore al 165% dagli inizi del 2020. La nostra adesione alla European Biosolution Coalition vuole essere un contributo che anche l’Associazione nazionale delle biotecnologie italiana offre per far cadere le tante barriere culturali e normative che stanno lasciando l’Europa ai margini di una rivoluzione globale: quella biorevolution, sulla quale si sta costruendo il futuro del Pianeta».