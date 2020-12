Italia e Francia: ricostruire un futuro per le nuove generazioni nel contesto Covid-19

La vice presidente della Luiss, Paola Severino ha aggiunto: “Digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo delle nuove competenze rappresentano le traiettorie fondamentali per accelerare il rilancio del sistema-Italia. Di fronte alla straordinaria opportunità del Recovery Fund, non possiamo sbagliare: dobbiamo proseguire nella definizione di un piano strategico per il corretto utilizzo di queste risorse all'interno di un dibattito ampio che includa le istituzioni, il sistema delle imprese e il mondo accademico e della formazione, mettendo al centro le esigenze delle future generazioni. I Dialoghi Italo-francesi per l'Europa sono un momento di proficuo confronto internazionale su aspetti dell'economia che rappresentano il banco di prova della tenuta europea”.

In occasione del suo keynote speech, Letizia Moratti Co-fondatrice Fondazione San Patrignano e Presidente della Fondazione E4Impact ha insistito sulle sfide e opportunità rappresentate dal piano ambizioso dell'Unione europea. In particolare, questo piano deve essere accompagnato da un percorso di riforme in Italia e in Francia, in ambito del quale le imprese potranno giocare un ruolo rilevante e rappresentare un volano di sviluppo in una logica di bilanciamento tra sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

La Green economy creerà opportunità di business e posti di lavoro come conseguenza del cammino intrapreso verso la sostenibilità. Occorre quindi favorire, anche nei percorsi formativi, lo sviluppo di competenze che valorizzino la capacità di leggere in modo più ampio il contesto in forte cambiamento in cui ci stiamo muovendo. Servono strumenti nuovi che rendano più efficace il modo in cui le professioni intellettuali affrontano le tematiche dell'impresa”, ha affermato Michele Crisostomo, Presidente di Enel.

“Già prima della pandemia era evidente come il mondo si stesse indirizzando verso un modello di sviluppo sostenibile con una transizione energetica favorita dai trend legati alla digitalizzazione e all'elettrificazione dei consumi. Il Covid-19 ci ha permesso di fare un viaggio nel futuro e vedere una realtà che comunque sarebbe arrivata. Ora abbiamo un'esperienza diretta del fatto che è possibile decarbonizzare il settore energetico senza difficoltà gestionali, e tornando indietro, quando la pandemia sarà finita, non si potrà più dire che tutto questo non è possibile”, ha dichiarato Francesco Starace, amministratore delegato e Direttore Generale di Enel.

Ma il Next Generation EU e il Green New Deal non riguardano solo le strategie sviluppate in ambito energetico. Infatti, per far diventare l'Europa “climate neutral” entro il 2050, il processo di decarbonizzazione europeo interesserà anche il modo in cui ci alimentiamo. Rosario Ambrosino CEO Elior Italia, leader nella ristorazione collettiva, ha spiegato le strategie assunte dalla sua azienda per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi europei, insistendo anche sulla responsabilità di diffondere diete alimentari corrette, essendo l'alimentazione uno dei 5 fattori di rischio di malattie croniche. Jean-Yves Le Gall, Presidente dell'agenzia spaziale francese CNES, ha invece sottolineato gli impegni presi dalle aziende francesi di settore, nell'ambito del Green Deal, e illustrato le diverse collaborazioni avviate con l'Agenzia Spaziale Italiana.