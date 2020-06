Italia e Germania, differenze sulla ripartenza di Josef Nierling

(AFP)

2' di lettura



Questa volta la riflessiva Germania mostra una rapidità d’azione esemplare: in questa settimana la Bundesregierung ha perfezionato il piano di rilancio con importanti provvedimenti, mentre in Italia abbiamo assistito ad una seppur importante fase di ascolto, gli Stati Generali, e dovremo aspettare settembre per la pubblicazione del piano “Recovery Italia”. I principi di fondo sono comuni, un mix di azioni a sostegno nel breve termine di lavoratori e aziende e di azioni con un orizzonte più lungo, in linea con le priorità strategiche europee, come l’economia verde e la digitalizzazione. Ma alcuni elementi che differenziano i due programmi possono essere di reciproca ispirazione.

Innanzitutto nel piano tedesco c’è un prezioso e immediato aiuto alla ripresa della domanda: dal primo luglio e per 6 mesi i cittadini d’oltralpe pagheranno meno IVA, rafforzando così il potere d’acquisto delle fasce a più basso reddito, le quali spendono la maggior parte degli introiti in consumo. In Italia non è ancora definita alcuna azione per incentivare direttamente la domanda.

A protezione delle piccole e medie imprese c’è un incoraggiante finanziamento dei costi fissi sostenuti fino ad agosto per quelle imprese che, tra aprile e maggio, hanno perso più del 60% del fatturato, mentre in Italia al momento sono previste solo proroghe di adempimenti e versamenti fiscali.

Troviamo in Germania inoltre importanti azioni a sostegno degli investimenti, come agevolazioni sugli ammortamenti per il 2020 e 2021. Questi incentivi all’investimento e all'innovazione tecnologica, soprattutto nel manifatturiero, sarebbero preziosi anche in Italia, visto il passato successo del piano Industria 4.0 evidenziato anche nelle iniziative per il rilancio italiano proposte dal team di Colao.

Ciò che sicuramente accomuna i due Paesi è la visione sulle aree strategiche su cui investire per il futuro. Prima di tutto nelle infrastrutture, in particolare per la mobilità intermodale, su cui l’Italia ha sviluppato il piano di ammodernamento “Italia Veloce” da 200 miliardi di euro, mentre la Germania aggiunge ulteriori 5 miliardi per Deutsche Bahn ad un già rilevante programma di trasformazione. Segue il focus sull’energia e il risparmio energetico, con importanti investimenti per la conversione alle fonti rinnovabili e per l’edilizia sostenibile, con programmi finanziati massivamente dall’Europa. E infine la digitalizzazione, con investimenti sull’infrastruttura 5G, in cui la Germania dedicherà secondo il piano 5 miliardi per ottenere una diffusa copertura entro il 2025. Diverso nei due Paesi è il sostegno alla formazione: mentre in Germania la specializzazione orientata al mercato del lavoro è già consolidata, e dunque il piano prevede a breve soltanto un sostegno alle piccole e medie imprese a protezione del completamento della formazione dei corsi duali già attivi, tra le iniziative del piano di Colao troviamo interessanti novità per l’istruzione professionalizzante, come il dottorato per l’innovazione nelle imprese. Piani di rilancio sostanzialmente vicini dunque, adesso la partita si gioca tutta sull’implementazione.



Amministratore Delegato Porsche Consulting