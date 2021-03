Italia e Giappone: il design Mazda passa per il Bel Paese

2' di lettura

La forma del tempo. È il titolo del docufilm che racconta la storia dell'avveniristica concept car MX-81 che porta con sé un forte legame con i designer italiani, in particolare Bertone e Giugiaro.



Oltre 60 anni di storia e contaminazione

La première de “La forma del tempo” ha evidenziato come i legami tra Italia e Giappone sul fronte automobilistico abbiano una storia lunga più di 60 anni, che genera frutti ancora oggi, tanto che in ogni nuovo modello del marchio Mazda c'è un po' di design italiano.Una storia che è prima di tutto relazioni tra le persone, accadute quasi per caso, o forse guidate dal destino, e che ha al centro la cura dell'oggetto e l'eccellenza nell'artigianato, dalla progettazione alla produzione, che accomunano due popoli all'apparenza così distanti.Il docufilm realizzato da Lungta Film ha infine sottolineato come lo spirito che ha portato alla creazione della Mx-81 (nel 1981), la sfida di creare e fornire nuovi valori senza essere limitati dalle convenzioni, sia lo stesso che anima la Mx-30.

Mx: la sigle delle sfide

Una sigla, Mx, è emblematica dei momenti in cui il marchio ha affrontato nuove sfide: dalla Mx-81 alla Mx-5 (la roadster più venduta al mondo) fino alla più recente Mx-30 che vuole sottolineare il cambio di passo verso l'elettrificazione, seppur sempre attenti a tutte le esigenze di mobilità. Questo modello, infatti, rappresenta il primo veicolo elettrico di serie della casa di Hiroshima, che mantiene le forme artigianali del design Kodo (tipiche del marchio), semplici ma funzionali ed eleganti che si ispirano al movimento energico e alle linee armoniche presenti in tutto ciò che ci circonda, così come al concetto di “Human Modern”, esplorando un indirizzo più espressivo del design