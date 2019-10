Italia e Giappone al Mudec, lunga storia di scambi e fascino

LEGGI ANCHE / Europa e Giappone s'incontrano al Mudec di milano

Se oggi le distanze si sono accorciate e anche dall’Italia il turismo verso l’arcipelago è diventato di massa, il Giappone rischia di restare ancora largamente immaginario, come lo era ai tempi in cui aveva sostituito il Vicino Oriente come paradigma dell’esotismo.

Le Olimpiadi 2020 di Tokyo rilanceranno ulteriormente l’interesse anche editoriale per un Paese che continua ad affascinare nel suo mix unico tra tradizione e modernità . I Giochi faranno anche da simbolo di un avvicinamento: vari osservatori parlano oggi di «quarta apertura» del Sol Levante al mondo. La prima avvenne nella seconda metà del ’500, con l’importazione delle armi da fuoco (che contribuirono ad accelerare l’unificazione del Paese sotto un nuovo shogunato) e l’introduzione del cristianesimo finita tra grandi persecuzioni. La seconda, a metà Ottocento, accompagnò l’introduzione delle tecniche industriali a una curiosità per tutto ciò che veniva dall’Occidente (in parte documentata nella mostra con lavori di scuole votate a una sorta di sincretismo artistico). La terza, dopoil trauma della guerra, vide l’import della democrazia politica sotto l’egida americana.

Oggi il Giappone apre la sua economia con gli accordi di libero scambio e un sia pur parziale cedimento all’immigrazione reso obbligato dalle carenze di forza lavoro. La firma della «Strategic Partnership» con l’Unione Europa dimostra il suo ancoraggio al valori di derivazione occidentale, mentre l’attesa valanga di turisti per le Olimpiadi diffonderà la lingua inglese persino sui menù delle «izakaya».

Di «volontà di approfondire e comunicare al grande pubblico una storia di fascinazione prepotente e reciproca» parla la direttrice del Mudec, Anna Maria Montaldo, che sottolinea come le mostre saranno fruibili sia a un livello molto colto sia in una ricezione più immediata. Il Giappone è vicino. Dal Giappone - culturalmente parlando - non si sfugge. E il Mudec apre a «un nuovo modo di pensare la geografia delle relazioni culturali», come afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno: in una Milano città aperta, va in scena una continua verifica di come altre culture ci influenzino e finiscano per apportare modifiche alla nostra stessa identità.