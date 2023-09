Italia, è passata la nottata: il 2-1 all’Ucraina ci riporta in pista per l’Europeo

Nella ripresa, infatti, non si è vista la deprimente ritirata di Skopje. Il pallino, pur con una velocità minore, è sempre stato in mano agli azzurri che si sono permessi il lusso di buttare al vento almeno quattro occasioni, più una traversa di Locatelli che grida ancora vendetta.

Forse ci vuole il supporto di uno psicologo, ma non si capisce come mai non riusciamo a «chiudere» le partite dove la nostra superiorità è evidente. Ci mancano freddezza e cinismo, doti che non comprano su Amazon ma vengono dalla consapevolezza dei propri mezzi. Dopo un altro gol clamoroso sbagliato da Zaccagni (comunque autore di una buona partita), Spalletti, per non ripetere gli errori fatti in Macedonia, inserisce forze fresche che non sfigurano e, anzi, danno nuovo impulso all’Italia. Gnonto e Biraghi sostituiscono Zaccagni e Dimarco.

E più avanti, quando l’Italia riprende il controllo del gioco, il ct dà spazio anche a Orsolini e Retegui che rilevano Zaniolo e Raspadori, quest’ultimo molto applaudito comunque dai tifosi. L’ultimo cambio arriva con Cristante per Barella. La serata si chiude con un po’ di paura per un colpo di testa a lato di Konoplia che finisce a lato, ma nel complesso l’Italia esce a testa alta e con il cuore più leggero. Lo stesso Spalletti, alla sua prima vittoria in nazionale, lo dice chiaramente: «Sono stati giorni difficili, di pressione totale.Ora sono più tranquillo. Ma dovevamo avere la lucidità gusta per segnare il terzo e il quarto gol».

