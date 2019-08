Italia e Spagna all’esame dello spread

A questo si aggiunge che a partire dal 2016 in Italia la crescente instabilità politica si è unita ad un atteggiamento maggiormente critico verso le regole europee che ha contribuito ad ottenere spazi di manovra fiscale che purtroppo non hanno rilanciato l'economia del Paese in quanto sono stati utilizzati in prevalenza per finanziare spesa corrente e non investimenti.

Utilizzando le quotazioni di mercato dei CDS è inoltre possibile scomporre il rischio sovrano dell'Italia in tre componenti. Una prima componente rappresenta il rischio derivante dall'appartenenza alla periferia di un'area valutaria non ottimale e che non applica il risk-sharing; si tratta di un rischio aspecifico che l'Italia condivide con la Spagna e che appare ridimensionato negli anni tenuto conto delle criticità emergenti sulle altre dimensioni. Una seconda componente è invece tipica del rischio dell'economia italiana: la sua rilevanza è via via cresciuta nel tempo e riflette la valutazione dei mercati delle decisioni di politica economica nazionale e del quadro regolamentare europeo sempre più stringente; il peggioramento ovviamente viene mitigato dalla circostanza che gli operatori finanziari valutano positivamente la grande capacità di reazione alla crisi da parte della nostra industria manifatturiera (fatta di piccole e medie imprese ad elevata flessibilità e capacità di innovazione) e l'elevato livello di risparmio privato che chiede solo uno spazio nobile per mobilitarsi. Una terza componente del rischio-Italia – che è arrivata ad assumere un ruolo assai rilevante – è la percezione di un “rischio-sovranismo” derivante da un circolo vizioso che parte dai timori degli investitori per le possibili conseguenze di un'Italexit (uscita dall'euro e ridenominazione del debito pubblico in lire). Questi timori vengono alimentati dalla crescente insofferenza della politica nazionale verso i dictat europei che, a loro volta, diventando più severi, aumentano il premio al rischio sui nostri titoli di Stato e, quindi, le probabilità di un simile scenario.

SCOMPOSIZIONE CDS SOVRANO ITALIA SCOMPOSIZIONE CDS SOVRANO ITALIA

Queste considerazioni offrono importanti spunti per intervenire efficacemente a supporto dell'economia italiana e creare valore per l'intera Eurozona. Come ho più volte evidenziato, serve un piano di investimenti pubblici che modernizzi il paese e che tramite un sistema di garanzie a prezzi di mercato avvicini anche il risparmio privato e i fondi previdenziali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali. Un veicolo pubblico che dovrebbe operare in una rinnovata cornice di regole e controlli europei in materia di appalti e di contenzioso così da non ripetere gli errori del passato in tema di opere pubbliche e da tranquillizzare gli altri paesi membri in termini di accountability. L'obiettivo sarebbe di mobilitare svariate decine di miliardi di euro per trasformare il Sud dell'Italia nella più moderna area logistica dell'Eurasia in grado di intercettare l'enorme traffico commerciale ed energetico che passa per il Mediterraneo, come suggerito non molto tempo fa da Michele Buono in uno dei suoi reportage. Una simile modernizzazione consentirebbe tra l'altro di incrementare la leva turistica così da valorizzare finalmente l'incredibile patrimonio artistico del nostro paese. In fondo fare del Sud dell'Italia il più grande cantiere del Sud dell'Europa vuol dire anche offrire un margine di manovra in più al tema dei flussi migratori che potrebbero essere utilmente impiegati nella modernizzazione infrastrutturale del Paese.

I margini di manovra in Europa ci sono dato che Bruxelles ha fatto chiare aperture sulla spesa pubblica in conto capitale perché, dati i moltiplicatori particolarmente elevati di questa voce di spesa, stimolerebbe sensibilmente la crescita economica. E non mancano validi “ingegneri” pronti a riavviare la costruzione degli Stati Uniti dell'Eurozona sulla base di queste e di altre progettualità. Ciò che serve ora è un forte mandato politico.

@MarcelloMinenna

Economista