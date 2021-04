Italia e Spagna: due storie di liquidità in fuga

6' di lettura

Nel corso del 2020 l’Italia e la Spagna hanno visto defluire verso l’estero 76 e 107 miliardi di € rispettivamente per via della crisi pandemica, esplosa in entrambi i Paesi precocemente a marzo 2020. Si è trattato di un mix tossico di minori afflussi e maggiori deflussi di liquidità da/verso tutti i settori dell’economia. Una “tempesta perfetta” che si è riflessa in un marcato peggioramento dei saldi Target2 (T2) delle rispettive banche centrali, cartina di tornasole dei movimenti complessivi di capitale da e verso l’estero

ITALIA E SPAGNA - EVOLUZIONE DEI SALDI NETTI TARGET2 Loading...

Una prima analisi dell’evoluzione dei saldi T2 ci mostra come l’Italia abbia sperimentato un calo più accentuato nei primi mesi della crisi pandemica (marzo-maggio 2020), in corrispondenza del lockdown nazionale, che è stato in parte recuperato nella seconda parte dell’anno. Il saldo T2 spagnolo è invece peggiorato gradualmente ma costantemente. Negli ultimi mesi il saldo T2 italiano sembra tornare ad un trend positivo che aveva caratterizzato il 2019 ed i primi mesi del 2020 ed aveva permesso l’azzeramento di un gap di circa 80 miliardi con quello spagnolo, che era rimasto grosso modo costante.

Loading...

Una radiografia dei movimenti di capitale da/verso l’estero

Ovviamente la pandemia ha colpito in maniera differente le due economie, in ragione delle loro differenze strutturali (cfr. Figura 2). L’Italia ha registrato in termini assoluti maggiori deflussi nei settori finanziari, ma anche afflussi più consistenti latu economia reale, che hanno in parte compensato gli effetti negativi della fuga di liquidità. Per quanto riguarda la Spagna invece, gli afflussi di capitali di qualsiasi tipologia hanno subìto un severissimo crollo.

FLUSSI DI CAPITALE IN ENTRATA ED USCITA DALL'ESTERO Loading...

Vediamo in dettaglio i movimenti di liquidità in entrata ed uscita dalle due economie analizzando i conti della bilancia dei pagamenti (BoP). L’Italia ha chiuso il 2020 con un saldo negativo di 27 miliardi di € per quanto riguarda gli investimenti in titoli pubblici nazionali (barre viola), mentre la Spagna ha registrato un debole saldo positivo.

Le maggiori differenze si ravvisano in termini di saldo del conto corrente e capitale (barre arancioni): quello italiano è positivo per quasi 60 miliardi, mentre quello spagnolo a malapena supera i 10 miliardi.