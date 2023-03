Italia e Sud Africa partner su ricerca, Spazio ed energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cooperazione tra Italia e Sud Africa, in particolare nella ricerca e nello sviluppo economico, è stata al centro del convegno di Johannesburg, ultima tappa del percorso di avvicinamento al Festival dell’economia di Trento 2023, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata e l’Ufficio di commercio estero di Pretoria ed ospitata dall’Università di Johannesburg.

Tanti i punti di contatto emersi nelle tavole rotonde, animate da 26 relatori e introdotte dall’ambasciatore in Sud Africa, Paolo Cuculi, dalla deputy vice-chancellor dell’Università di Johannesburg, Sarah Gravett e (in collegamento dall’Italia) dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e dalla Ceo del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d’Asero.

La cooperazione tra ricercatori e imprese italiani e sudafricani, di solito sotto traccia, è emersa in tutte le sessioni del seminario: dalla rigenerazione urbana per la costruzione di smart city all’intelligenza artificiale e ai big data, dalla sostenibilità alle biotecnologie, dall’aerospazio all’astronomia. Più di 20 Università italiane collaborano con atenei sudafricani. Oltre 120 ricercatori italiani lavorano nel Paese. Ben il 20% dell’energia da fonti rinnovabili nella «nazione arcobaleno» è prodotta da centrali Enel (e la percentuale è in aumento, con l’apertura di nuovi impianti). Il Cineca di Bologna - il maggiore centro di calcolo in Italia - ha un filo diretto con gli enti governativi e gli atenei sudafricani. L’Inaf, Istituto nazionale di astrofisica, sta contribuendo in modo significativo alla realizzazione del progetto MeerKat+, fondamentale per la creazione del più grande radiotelescopio al mondo: Ska (Square kilometre array), un sistema interconnesso di centinaia di antenne in fase di costruzione o ampliamento in Sud Africa e in Australia. Un progetto da ben due miliardi di euro ed enormi ambizioni, che in parte verrà realizzato da Sam (Società aerospaziale mediterranea), una realtà costituita da 11 società piccole, medie e grandi italiane attive nell’aerospazio e nell’aeronautica.

«Questo evento ha evidenziato i forti legami tra i due sistemi di ricerca: quello italiano e quello sudafricano, legami rafforzati dal Programma di collaborazione scientifica italosudafricano 2023-2025 - ha sottolineato l’ambasciatore Paolo Cuculi -. Forte anche la domanda di made in Italy nel Paese, con le esportazioni italiane a quota 2,4 miliardi di euro all’anno. Rilevante, infine, la presenza di connazionali che vivono in questo Paese: ben 40mila, che costituiscono la più grande comunità italiana in Africa».

Non stupisce quindi l’ottimo risultato di audience registrato dalla conferenza online: ben seimila gli utenti unici connessi dal sito e dai social del Sole 24 Ore. «Un grande risultato che testimonia l’interesse alla collaborazione tra i due Paesi - ha commentato Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radiocor e Radio 24 e presidente del Comitato scientifico del Festival dell’Economia di Trento -. È evidente la comunanza d’ interessi e intenti tra l’Italia e il Sud Africa. Questa complementarietà può e deve dare dei risultati importanti e confido che l’evento di oggi possa rappresentare un contributo ignificativo».