Italia ed Europa, tutti i nodi da sciogliere per l’economia del dopo-Covid Dopo il periodo del “lockdown” è arrivata la stagione della Grande Incertezza. I tanti interrogativi per il premier Conte, dal debito pubblico all’uso dei fondi europei di Giancarlo Mazzuca

(wetzkaz - stock.adobe.com)

Dopo il periodo del “lockdown” è arrivata la stagione della Grande Incertezza. Mai come in questo autunno alle porte, infatti, si stanno addensando dubbi e punti interrogativi sul tavolo tricolore: giungono al pettine molti nodi che, in questi mesi, non siamo stati capaci di sciogliere anche a livello europeo. Se, infatti, il rebus-Covid è tornato incombente dopo i molteplici segnali d'allarme d'agosto, pure sul fronte economico la situazione appare ora molto più complessa di quanto potevamo prevedere all'inizio dell'estate.

Le questioni sul tappeto

Tante le questioni sul tappeto: cominciamo dai problemi interni. Adesso non possiamo più contare sul solito stellone italico perché, dopo lo sforamento di 100 miliardi per finanziare i tre decreti anti-emergenza, non c'è oggettivamente più spazio per ricorrere al solito abbeveratoio di quel debito pubblico che, spesso e volentieri, avevamo considerato la panacea di tutti i mali. Sull'onda dell'emergenza, mai come quest'anno abbiamo, in effetti, dovuto tirare la corda.

Cosa succederà nel 2023 quando scadranno titoli pubblici per 300 miliardi? Con quale diga lo Stato riuscirà a fermare questo fiume di crediti vantato dai tanti signor Rossi che hanno continuato ad avere fiducia nei nostri Btp? Se a quella data la Banca centrale europea avrà posto fine al suo programma di acquisti straordinari “whatever it takes” alla Draghi, il Tesoro italiano avrà, in effetti, qualche problema per onorare tutte le scadenze.

L’incognita del debito

A proposito dell'Eurotower, in molti si sono trovati d'accordo con l'ex-presidente della Bce che, parlando di recente al “meeting dell'Amicizia” di Rimini, ha voluto distinguere il “debito buono” da quello e “cattivo”. Tutto giusto, ma qualsiasi ragionamento rischia di essere capzioso di fronte all' “escalation” di un disavanzo che, di questo passo, rischia di sommergerci.

E a preoccupare sono anche gli scenari europei perché a tutt’oggi, quasi paradossalmente, l'unico porto veramente sicuro a cui approdare a livello Ue è quello, tanto discusso in Italia, del Mes, lo strumento messo in piedi da Bruxelles per affrontare l'emergenza sul fronte sanitario con 37 miliardi a nostra disposizione che, chissà perché, molti continuano a considerarlo con la puzza sotto il naso.