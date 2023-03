Italia-Emirati, firmate dichiarazioni intenti e intesa Eni-Adnoc

I punti chiave Tajani blinda Descalzi: Fi favorevole a conferma

Nuovo capitolo per gli accordi siglati dal governo italiano nella sua doppia missione fra India ed Emirati Arabi Uniti. In occasione dell’incontro fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sono state adottate due dichiarazioni di intenti.

Una è sul «partenariato strategico» per definire le linee d’azione su cui si muoveranno i rapporti per il prossimo futuro, firmata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e dall’omologo emiratino, sceicco Abdallah bin Zayed Al Nahyan Abdallah; l’altra è una dichiarazione sulla cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28, firmata sempre da Tajani e da Sultan Ahmed Al Jaber, ministro dell’Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti, nonché direttore generale e amministratore delegato di Anoc, e presidente designato della COP28.

A margine dell’incontro è stato anche firmato un accordo di cooperazione fra Eni e Adnoc, la compagnia energetica nazionale, che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica. A siglarla sono stati Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e da Sultan Ahmed Al Jaber.

La premier è volata sul Golfo dopo la visita in India, scandita da un ritorno all’intesa con Nuova Delhi per aumentare l’interscambio commerciale fra i due paesi. Intanto, sempre da Abu Dhabi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è dichiarato a favore della continuità di Claudio Descalzi alla guida di Eni. Forza Italia, ha detto Tajani, «è favorevole alla conferma» di Claudio Descalzi come ad di Eni. «Berlusconi ne dà un giudizio molto positivo, si sono parlati più volte - ha aggiunto -. Se devo dare un giudizio come ministro degli Esteri, lui lavora molto bene. Il governo deciderà, ma per quanto mi riguarda non posso che dare un giudizio positivo. Descalzi ha fatto sempre bene gli interessi dell’Italia». Quanto al capitolo nomine, Tajani ha sottolineato che «è presto» per parlarne e la partita si aprirà fra «un mesetto».