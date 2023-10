Italia Fine Food rileva Savini Tartufi: primo passo verso il polo italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

È Savini Tartufi il primo target individuato dal fondo di private capital Italian Fine Food, lanciato nei mesi scorsi da Avm Gestioni sgr con l’obiettivo di creare, attraverso crescita organica, acquisizioni e successive aggregazioni, dei campioni nazionali in alcuni selezionati prodotti di eccellenza del made in Italy. A questa operazione nel mondo del tartufo dovrebbe seguire, secondo i programmi, operazioni analoghe anche per la filiera del basilico (in un’ottica di integrazione a valle con il...