Italia-Francia, assegnati i riconoscimenti «Le Farnèse d’or»: ecco i 5 premiati

Si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Farnese, ambasciata di Francia in Italia, l’edizione 2023 del Gala del Farnèse d'or, l'evento promosso annualmente dalla CCI France Italie – Camera di Commercio con l'obiettivo di valorizzare i rapporti italo-francesi attraverso il prestigioso riconoscimento «Le Farnèse d'or» ai protagonisti del mondo istituzionale, politico, economico e culturale.

I cinque riconoscimenti

Assegnati cinque riconoscimenti: Grand Prix Farnèse d'Or a Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari; Farnèse d'Or à l'Entreprise a Jean Marc Chery, Presidente & CEO STMicroelectronics; Farnèse d'Or pour l'Art a Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano Hervé Chandès, Directeur Général Artistique de la Fondation Cartier pour l'art contemporain; Farnèse d'Or pour l'Information a Stefano Montefiori, Corrispondente a Parigi Corriere della Sera; Farnèse d'Or pour la Culture a Massimo Bottura, Chef stellato.

L’ambasciatore Masset: «Relazione Italia-Francia profonda e a 360 gradi»

“La relazione tra Francia e Italia è antica, profonda e a 360 gradi.” - ha evidenziato Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia - “Il Trattato del Quirinale ne ha segnato una nuova stagione. La nostra cooperazione è incarnata quotidianamente da tutti gli attori che la rendono viva, dagli imprenditori agli studenti, docenti, ricercatori, artisti e molti altri in tutti i nostri territori. Mi rallegro che Palazzo Farnese ospiti ancora una volta quest'anno questo premio, e voglio ringraziare i premiati che ci fanno l'onore della loro presenza e la Camera di commercio France-Italie per aver organizzato questa bella cerimonia”.

Il presidente di CCI France Italie: rapporti stretegici e molto soddisfacenti

“I rapporti Italia-Francia continuano a essere considerati strategici e molto soddisfacenti per i manager dei due Paesi – ha commentato il presidente di CCI France Italie Denis Delespaul, – come conferma un recente sondaggio realizzato da Ipsos, dal quale emerge anche una notevole complementarietà e un orizzonte comune di interessi a livello nazionale ed europeo. È su queste fondamenta che anche quest'anno vogliamo premiare quelle personalità di rilievo che hanno dato un contributo esemplare nel consolidare le nostre relazioni bilaterali. E non solo in ambito economico, ma politico, culturale e di costume. Aver potuto mantenere la promessa – un anno fa - di dare continuità a questo Premio, che non ha riscontri nei rapporti con altri Paesi europei, mi riempie di soddisfazione e mi conferma nell'opera che la Chambre svolge nell'arco di tutto l'anno per creare importanti sinergie e collaborazioni in ambito economico e industriale tra le aziende virtuose dei nostri due Paesi”.