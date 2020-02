Italia-Francia, Conte: vogliamo far crescere i nostri campioni nella cantieristica e nell’auto L’ultimo vertice bilaterale tra i due paesi risaliva a Lione, tre anni fa. «È nostro comune obiettivo raggiungere l’Unione bancaria europea», ha detto Conte in occasione della conferenza stampa con il presidente Macron che ha chiuso l’incontro

Italia-Francia, Macron accolto da Conte a Napoli

In occasione del vertice intergovernativo di Napoli Italia e Francia hanno firmato accordi nei settori della Difesa (sulla cantieristica navale militare con Fincantieri e Naval Group), Ricerca e Università e tra la Cassa Depositi e prestiti con la controparte Bpi France. «Questo vertice segna un salto di qualità anche sul piano economico: vogliamo far crescere i nostri campioni europei, penso alla cantieristica, al comparto automobilistico», ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa che ha chiuso l’incontro. Al fianco di Conte, il presidente francese. «Il vertice con Macron - ha aggiunto il capo del governo - segna un salto di qualità».

Da parte sua, il presidente francese ha sottolineato che Italia e Francia stanno ritrovando una «strada comune» grazie al lavoro di Mattarella e Conte e la Francia non chiuderà le frontiere.

Macron: politiche bilancio più sollecitate per crescita e lavoro

«Grazie al suo lavoro e a quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, abbiamo ritrovato una strada comune: questo è il vertice del rilancio» dei rapporto tra Italia e Francia, ha affermato Macron. I due paesi sono entrambi convinti che in questa fase economica è opportuna una maggiore flessibilità nella gestione dei conti pubblici. «Le politiche di bilancio in Europa - ha sottolineato presidente francese - vanno maggiormente sollecitate per garantire più crescita e occupazione, serve un policy mix in questo senso e auspico progressi». Rispondendo a una domanda su una possibile flessibilità che l’Ue potrebbe concedere ai Paesi colpiti dall’emergenza coronavirus, l’inquilino dell’Eliseo ha detto: «Dobbiamo sapere che ci devono essere risposte europee, dobbiamo adeguarci. Abbiamo bisogno di grande flessibilità».

Conte con Macron, l’obiettivo è arrivare a unione bancaria

Il premier: d'accordo su gestione Ue strutturale flussi

Italia e Francia dialogano per individuare una strategia comune nella gestione dei flussi migratori e nel rapporto con l’Africa. Nel primo caso Conte nella conferenza stampa congiunta ha ricordato che con la Francia è stata «condivisa» la necessità di «una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. L’Italia - ha continuato - ha sempre chiesto un approccio a più livelli che comprenda uno sforzo europeo dal primo momento».