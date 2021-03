I Paesi Ue sospendono “in via precauzionale” il vaccino AstraZeneca. Giovedì il verdetto dell’Ema La decisione dell’Aifa assunta “dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza”. Effetti sul Piano vaccinale: a marzo 2,9 mln di dosi in meno

La decisione dell’Aifa assunta “dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza”. Effetti sul Piano vaccinale: a marzo 2,9 mln di dosi in meno

Giudizio sospeso sul vaccino antiCovid sviluppato dall’azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca nonostante l’esito positivo dei test clinici e la somministrazione già avviata per milioni di dosi in tutta Europa. Dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi tromboembolici avversi in concomitanza temporale con la somministrazione, eventi che hanno portato alla morte di alcuni soggetti vaccinati in Sicilia e, da ultimo, in Piemonte, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso oggi di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Nelle stesse ore è arrivato lo stop temporaneo alle somministrazioni AstraZeneca deliberato anche dalle autorità sanitarie di Germania, Francia e Spagna, mentre l’Olanda si era mossa in tal senso fin da ieri.



Decisione dopo un confronto Draghi-Speranza

L'Aifa, si legge in un comunicato, “ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema (l’Agenzia euroea per i farmaci, ndr), il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale”. L’Agenzia sottolinea che tale decisione “è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei”. In coordinamento con l’Ema e gli altri Paesi europei, l’Aifa “valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione e renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”. Fonti del ministero della Sanità sottolineano poi che la scelta dell’Aifa “è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza”, reduce da una serie di colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna.

Giovedì riunione straordinaria dell’Ema

L’Ema, che ha in corso una review accelerata sugli effetti collaterali registrati, il prossimo 18 marzo terrà una riunione straordinaria per valutare le segnalazioni ed esprimere una nuova raccomandazione sull’utilizzo del vaccino. “Diverse autorità responsabili delle campagne vaccinali nazionali nei Paesi dell'Unione Europea hanno temporaneamente sospeso la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca”, ha chiarito in una nota l’Ente europeo per i farmaci, sottolineando che si tratta di una “precauzione presa alla luce della loro situazione nazionale, mentre l'Ema indaga su una serie di eventi di coaguli di sangue” che si sono sviluppati “in persone che avevano ricevuto il vaccino, come riportato in precedenza”.

In vista della riunione di giovedì l’Ema ha in agenda, domani, un confronto con il panel di esperti del Comitato consultivo sui vaccini dell'Organizzazione mondiale della Sanità. “Sfortunatamente, le persone muoiono di trombosi ogni giorno, la chiave è se questo abbia qualche legame con il vaccino”, ha chiarito Soumya Swaminathan, scienziato capo dell'Oms, nel briefing quotidiano da Ginevra, precisando che al momento “non abbiamo riscontrato che ci sia una relazione tra il vaccino e i casi di trombosi rilevati. Infatti, le percentuali di trombosi tra i vaccinati sono addirittura inferiori a quelle della popolazione nel suo complesso. Nessun farmaco è sicuro al 100%, ma bisogna tenere conto dei vantaggi di vaccinare la popolazione”.

Le morti sospette in Sicilia e in Piemonte

Ad aver preparato il terreno per la decisione dell’Aifa, che si allinea così a decisioni analoghe di Francia e Germania, ci sono i sequestri precauzionali di migliaia di dosi appartenenti a due lotti distinti. Il primo è l’ABV2856, il primo per il quale l’Aifa ha disposto in via precauzionale il divieto di utilizzo sul territorio nazionale: il suo sequestro su tutto il territorio nazionale, affidato ai Nas, è scattato l'11 marzo, su richiesta dei magistrati di Siracusa e Catania che indagano sulle morti sospette di un poliziotto e di un militare subito dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Astra Zeneca. Il secondo lotto sotto sequestro cautelativo è, da domenica 15 marzo, l’ABV5811, disposto inizialmente dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e poi confermato dalla magistratura. La Procura di Biella ha infatti aperto un'inchiesta a seguito della morte dopo il vaccino, avvenuta il 14 marzo, di un docente di clarinetto al Conservatorio di Novara, disponendo ulteriori accertamenti.