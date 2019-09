Italia-Francia, film e cucina per un derby romano fino a notte fonda Maratona alla Casa del Cinema di Villa Borghese, con attori, registi e cuisinier. C'è anche lo chef di origini calabresi Denny Imbroisi che ha conquistato Parigi con tre ristoranti di Donata Marrazzo

Meglio una meringa francese o un bacio di dama? Una bouillbaisse marsigliese o il caciucco alla livornese? Le crêpes o la pizza? Un croissant au beurre o una sfogliatella? La baguette o il pane di Altamura? Foie gras o coratella?

Italia-Francia, un derby o un'alleanza?

Il derby Italia Francia si gioca in cucina. E davanti a uno schermo, nella “Notte del cinema e della gastronomia italo francese”. Due culture vicinissime che in realtà celebrano, senza alcuna rivalità, il proprio patrimonio cinematografico, artistico e culinario. Condividendo esperienze, tra analogie e confronti. Una “maratona” in programma alla Casa del Cinema di Villa Borghese, organizzata dal Centro agroalimentare Roma in partnership con il Mercato internazionale di Rungis - il più grande centro agroalimentare di prodotti freschi del mondo - e l'Ambasciata di Francia in Italia.

Cine e Cucina

L'idea è del critico cinematografico Mario Sesti che, nella costruzione dell'evento, è partito da “Le Repas de bébé”, film dei fratelli Auguste e Louis Lumière, ed è arrivato alle opere di Federico Fellini, Ettore Scola e Nanni Moretti. Per mettere in evidenza quanto la tavola sia «tradizionalmente luogo di dialogo, di conflitti, di problemi, di sguardi». Un percorso che lo ha portato a selezionare “Le Mystère Henry Pick”, del regista Rémi Bezançon (proiettato in prima assoluta, quasi un thriller che racconta di un pizzaiolo bretone che, dopo la sua morte, si scopre sia l'autore di un best seller), e “Le Jeu”, inedito remake francese del blockbuster italiano “Perfetti Sconosciuti” (gioco di coppie durante una cena che si trasforma in un incubo), presentato dai produttori Camilla Nesbitt e Pietro Valsecchi.

Gola, il monologo di Mattia Torre

L'attore Valerio Aprea scandisce le parole di “Gola” e celebra Mattia Torre: «L'Italia è questo paese che ci passi col treno ed è pieno di colline verdeggianti. Di storia, Di pianure, città d'arte tradizione letterature poesia dove a noi però, ecco, in sostanza, soprattutto, ci piace mangiare. Per misteriose ragioni che forse si legano ai ricordi della guerra di questa guerra che a noi ci ha veramente rovinato, noi siamo questo paese a cui piace mangiare. Questo paese vitale e virile che quando c'è da mangiare mangia. Questo paese che semplicemente mangia più di tutti gli altri paesi del pianeta. Nessun altro paese al mondo mangia più di noi. Noi siamo questo paese che mangia senza se e senza ma. Noi proprio dopo la guerra così forse per sdrammatizzare ci siamo seduti e messi a mangiare».

Chef italiani interpretano la cucina francese

Nel frattempo gli chef Iside De Cesare, Giuseppe Di Iorio e Fabio Campoli traducono in ricette lo scambio e la condivisione fra Italia e Francia. Pasticceria a notte fonda. C'è anche Danny Imbroisi, di origini calabresi, che ha iniziato nella cucina di Giancarlo Perbellini, è stato allievo di Alain Ducasse – 5 anni al Jules Verne in cima alla Torre Eiffel - e ora spopola a Parigi con i suoi 3 ristoranti in cui fonde la tradizione francese e quella italiana.