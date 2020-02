Italia-Francia, il patto di Napoli Conte-Macron rilancia il rapporto a 360°

Oltre al Patto Conte-Macron verranno firmati oggi tre accordi: uno nel settore della cantieristica militare, un secondo tra i ministri della Ricerca per la collaborazione nella stazione italo-francese di Concordia in Antartide ed un terzo tra Cdp e BPI France nel settore finanziario.

Firma accordo Guerini-Perly su cantieristica militare

Il Patto di Napoli, nel riaffermare la piena collaborazione nel campo della politica estera e di sicurezza comune europea il ministro della Difesa Lorenzo Guerini firmerà con la collega francese Florence Perly un accordo nel settore della cantieristica navale militare. “Questa firma – precisa il Patto di Napoli – sancisce il sostegno dei due Stati per la joint venture Naviris creata da Naval Group e Fincantieri, concretizza il progetto avviato al precedente vertice di Lione. Questa alleanza consentirà di coordinare le strategie industriali internazionali, con la definizione comune di un portafoglio di opportunità di esportazione”. Più in generale Francia e l'Italia “intendono rafforzare ulteriormente il loro ruolo guida nell'attuazione di nuove iniziative di difesa europee nel campo delle capacità attraverso la cooperazione strutturata permanente (PESCO), il Fondo europeo di difesa (EDF) e il futuro Strumento Europeo per la Pace (SEP). Italia e Francia concordano anche nel “proseguire lo sviluppo di progetti di capacità congiunta nel settore della difesa e dello spazio, al fine di dotarsi di sistemi efficienti e pienamente interoperabili e per costruire una base industriale di tecnologia europea e difesa competitiva”.

Libia: Marine Italia e Francia impegnate per stabilità

“La stabilità di lungo termine del Mediterraneo e dell'Africa sub-sahariana, resta – è scritto nel Patto di Napoli – una priorità assoluta per l'Italia e per la Francia, per il raggiungimento della quale è importante promuovere l'utilizzo delle risorse energetiche della regione come fattore di inclusività e di cooperazione geo-politica”. I due Paesi si mobiliteranno quindi per promuovere investimenti sostenibili in Africa. Francia e Italia ribadiscono poi “la necessità di un'azione risoluta per combattere la tratta di esseri umani, favorire una gestione ordinata delle migrazioni e lottare contro il terrorismo”. Italia e Francia “si impegnano anche attraverso l'incremento dell'interoperabilità tra le rispettive marine a garantire la sicurezza marittima, inclusa la salvaguardia della libera navigazione nel Mediterraneo orientale, che è oggi lo scenario di crescenti tensioni”. Sulla crisi libica “Italia e Francia sostengono con convinzione il percorso definito dalla Conferenza di Berlino, per una soluzione pacifica del conflitto, guidato dalle Nazioni Unite, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Paese” e condannano tutte le interferenze esterne e la violazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi.

Anche il Sahel è una regione strategica per la rispettiva sicurezza nazionale ed europea e per il controllo dei flussi migratori. Secondo Conte Macron è dunque “necessario rafforzare l'impegno dell'Unione Europea, in particolare attraverso gli strumenti dell'azione esterna e delle missioni di Sicurezza e Difesa, per un più incisivo sostegno ai Paesi del G5 e alla Forza Congiunta del G5 Sahel, e un miglior coordinamento delle iniziative nell'ambito dell'Alliance Sahel”.

Migrazione e asilo: superare emergenza

L'Italia e la Francia sono convinte che l'Unione Europea debba superare una gestione delle crisi migratorie dettata dall'emergenza, promuovendo - come stabilito dai Trattati - una politica in materia concretamente europea di migrazione e di asilo, basata sulla solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità fra tutti gli Stati Membri. A tale scopo, i due Paesi sosterranno lo stanziamento di adeguate risorse nel prossimo bilancio europeo per il 2021-2027 e la previsione di regole funzionali per il loro utilizzo. Il “Nuovo Patto sulle migrazioni e l'asilo” annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, dovrà costituire un primo passo in questa direzione. Italia e Francia considerano il pre-accordo di Malta un esempio da seguire e da rafforzare per una gestione realmente europea delle procedure SAR. Il Sistema Europeo di Asilo dovrà essere ripensato secondo la logica della solidarietà e della responsabilità e dovrà garantire un efficace sistema di rimpatri dei migranti irregolari, anche attraverso la firma di accordi di riammissione e di politiche di incentivazione e disincentivazione con i Paesi terzi.

Futuro dell'Europa e riforma delle istituzioni europee

L'Italia e la Francia sostengono il prossimo lancio della Conferenza sul futuro dell'Europa, che si chiuderà nel 2022 nel corso del Semestre francese di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Tale Conferenza è un'opportunità fondamentale per rafforzare le priorità dell'Unione e renderla più vicina alle esigenze dei suoi cittadini, coinvolgendo anche i Paesi candidati.