Italia-Francia, sul Tevere il ponte di carta di Grossetête nel segno di Michelangelo

Più o meno distrattamente non c’è automobilista romano che non vi sia passato sotto sfrecciando in Via Giulia. Pochi sanno, però, che quella che campeggia sopra le loro teste non è altro che la prima arcata di un ponte sul Tevere che avrebbe dovuto unire Palazzo Farnese (oggi sede dell’ambasciata di Francia) e i Giardini della Farnesina sulla sponda opposta (oggi sede dell’Accademia dei Lincei). Un’opera colossale ideata dal cardinale Farnese che ne aveva voluto affidare la committenza a un Michelangelo Buonarroti già avanti negli anni.

Ma Michelangelo, morto nel 1564, non riuscirà mai a vedere l’opera completata. Un grande sogno, quello del Ponte Farnese che alla vigilia della Festa nazionale francese del 14 luglio rivivrà in una installazione artistica ideata dall’artista francese Olivier Grossetête.

Un ponte-installazione davanti a Palazzo Farnese

Nella serata del 13 luglio alle 19, alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi e dell’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset il ponte Farnese, sia pure di cartone, 18 metri di lunghezza, verrà issato tra Ponte Sisto e Ponte Mazzini da tre grandi palloni di 6 metri di diametro gonfiati ad elio. Il tutto è frutto dell’opera dell'artista francese Olivier Grossetête che si è ispirato al progetto originario di Michelangelo per collegare le due residenze della famiglia Farnese.

Installazione visibile fino al 18 luglio

L'installazione sarà visibile fino al 18 luglio ed è promossa dall’Ambasciata di Francia e l’Institut français Italia in collaborazione con Villa Farnesina-Accademia dei Lincei che ha messo a disposizione gli spazi della Palazzina del suo Auditorio per il laboratorio collettivo dove molti cittadini, in particolare giovani e giovanissimi italiani e francesi, negli ultimi giorni hanno risposto numerosi all’appello per la costruzione dei pezzi che compongono l’opera. Grossetête è famoso per le sue installazioni giganti, realizzate utilizzando materiali riciclabili. Anche in questo caso si tratta di grandi scatole di cartone che contribuiscono a creare delle arcate sollevate dai palloni ad elio.

Sponsor la Webuild

L'evento del «Ponte Farnese», è sostenuto dalla società di costruzione Webuild (ex Salini Impregilo) e vuole celebrare a pochi giorni dalla visita di Stato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Francia l’amicizia del tutto particolare tra i due Paesi. Per l’ambasciatore Masset il progetto di Olivier Grossetête «mostra in modo utopico il ponte che Michelangelo avrebbe desiderato: anche solo per qualche giorno, possiamo immaginare, grazie a un’opera d’arte e al sogno di un artista, quello che avrebbe potuto collegare le due sponde del Tevere nel Rinascimento».