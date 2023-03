Italia-Francia, strategia comune sull’economia Ue

Anche Cassa depositi e prestiti, proprio oggi, ha ricordato l’eccessiva dipendenza dell’Unione europea dalle importazioni di materie prime critiche, oggi superiore all’80%. E ha spiegato che per promuovere l’autonomia strategica della Ue è importante investire in tecnologie e rilanciare le attività di estrazione mineraria in chiave sostenibile.

Proprio uno degli obiettivi illustrati anche da Le Maire, che vuole avviare con l’Italia uno sfruttamento delle miniere che risponda “alle più rigide regole ambientali e sociali”. Il ministro francese ha anche spiegato di voler “aprire una cooperazione sulla filiera nucleare per l’industria e sull’idrogeno verde”, e di voler proseguire quella sui semiconduttori e sullo spazio, anche per far tornare in volo Vega C, il lanciatore europeo realizzato da Avio a Colleferro.

Con il ministro Giorgetti, invece, Le Maire ha affrontato il tema dei finanziamenti insufficienti per accompagnare la transizione industriale. I fondi pubblici non bastano più, quindi occorre coinvolgere il più possibile risorse private.

Garanzie europee

Una strada che si studierà è un sistema di garanzie europee e dei singoli Paesi per incoraggiare investitori privati verso progetti strategici di sviluppo. Un’altra è accelerare il completamento del mercato dei capitali, e la terza è la creazione di un fondo sovrano europeo, idea che però ha bisogno di essere approfondita per capire come realizzarla, visto che molti Paesi,

Germania in testa, sono contrari a mettere nuove risorse in comune. In ogni caso, entrambi i ministri hanno concordato sulla necessità di aiutare gli investimenti ma senza produrre nuovo debito. Sul fronte delle regole sui conti pubblici, Giorgetti ha poi insistito sulla necessità di trovare una classificazione comune per alcune spese che sono investimenti strategici come difesa, aiuti all’Ucraina, transizione verde, in modo che i Paesi non vengano penalizzati per i loro sforzi quando Bruxelles valuterà i loro bilanci.