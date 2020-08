«Italia Independent può essere lo Swatch dell’occhialeria»

Il rapporto qualità-prezzo è sempre stato un punto forte di Italia Independent e deve continuare a esserlo, per gli occhiali da sole e per quelli da vista. Poi c’è la creatività e la ricerca sui materiali. Il marchio è stato copiato da tutti per le montature in velluto ed è il tipo di piccola grande innovazione che vorremmo continuare a introdurre. Senza strafare, però.

Collezioni più ridotte, quindi?

La riflessione è in atto in tutto il settore della moda e del lusso: negli anni passati abbiamo letteralmente inondato il mercato di novità. Il consumatore è sommerso, forse persino confuso e, cosa ancora più importante dall’inizio dell’emergenza sanitaria e poi economica e sociale, la capacità di spesa è diminuita e anche chi ha grandi budget compra con meno leggerezza e cerca sostanza e qualità.

Che ne sarà degli altri prodotti a marchio Italia Independent?

Per ora niente più abbigliamento o altri accessori: dobbiamo concentrarci sul core business e rafforzare la distribuzioni wholesale: gli ottici indipendenti sono ancora importantissimi, specie per il rapporto di fiducia che instaurano con i clienti nella scelta di montature da vista e lenti. L’unico nostro monomarca sarà quello di Milano, presto in via Fiori Chiari.

E le collaborazioni?

Su quelle accelereremo: si tratta in realtà di licenze, come quella con Cristiano Ronaldo. Abbiamo appena lanciato la capsule di occhiali da sole CR7, che dal 29 luglio ha una sua piattaforma di e-commerce dedicata, con prezzi compresi tra 67 e 127 euro. Useremo lo stesso schema per future collaborazioni e licenze, puntando sulle vendite online anche per le linee a marchio Italia Independent.