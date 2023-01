In Italia inflazione +0,3% a dicembre, +11,6% sull’anno. Media 2022 a +8,1%

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Istat stima che a dicembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, sia aumentato dello 0,3% su base mensile e dell'11,6% su base annua (da +11,8% del mese precedente). In media, nel 2022 i prezzi al consumo hanno registrato, secondo l’Istat, una crescita pari al +8,1% (+1,9% nel 2021). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (inflazione di fondo), i prezzi al consumo sono cresciuti del 3,8% (+0,8% nell'anno precedente) e al netto dei soli energetici del 4,1% (+0,8% nel 2021).

In riferimento al dato annuale l’Istat precisa che si tratta “dell'aumento più ampio dal 1985 (quando fu pari a +9,2%), principalmente a causa dall'andamento dei prezzi dei beni energetici (+50,9% in media d'anno nel 2022, a fronte del +14,1% del 2021)”.

Per l’Istat “il rallentamento su base tendenziale dell'inflazione è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici, (che, pur mantenendo una crescita molto sostenuta, passano da +67,6% di novembre a +64,7%), in particolare della componente non regolamentata (da +69,9% a +63,3%) e ai prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +11,4% a +9,5%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +6,8% a +6,0%)

Il dato fornito dall’Istituto nazionale di Statistica arriva dopo la frenata dell'inflazione rilevata nei giorni scorsi in Germania, Spagna e Francia.

Aumenta il reddito famiglie, ma cala il risparmio

Il dato odierno sull'andamento dell'inflazione in Italia segue alla diffusione, sempre da parte dell’Istat, dei conti trimestrali. Nel terzo trimestre, spiega l’istituto, il reddito delle famiglie consumatrici è aumentato in termini nominali dell’1,9% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 4,1%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici “è stimata al 7,1%, in calo di 1,9 punti rispetto al trimestre precedente”. Ed è “scesa a livelli inferiori rispetto al periodo pre-covid”. Il potere d’acquisto delle famiglie, frenato dalla crescita dei prezzi (+1,6% la crescita del deflatore implicito dei consumi), è tuttavia cresciuto sul trimestre precedente dello 0,3 per cento.