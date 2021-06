Italia verso la zona bianca, ma crollano i tamponi: -34% in tre settimane

3' di lettura

Proprio adesso che l’Italia si inizia a colorare di bianco poiché i numeri dell’epidemia sono in calo (l’Rt è ancora in calo in Italia, a 0.68) e consentirebbero di tornare a un tracciamento stringente dei contagiati dal virus SarS-Cov2, i numeri registrano un netto calo nell’attività di testing. Il rallentamento del controllo epidemiologico emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 26 maggio-1 giugno. Il numero di persone testate settimanalmente, stabile fino ai primi dieci giorni di maggio, si è ridotto nelle ultime 3 settimane da 662.549 a 439.467. Con una decrescita molto forte, pari al -33,7%.

Cartabellotta (Gimbe): definire standard del numero tamponi



«La zona bianca si conquista dopo 3 settimane consecutive con incidenza di meno di 50 casi per 100mila abitanti. Ma sarebbe “cosa buona e giusta” definire uno standard di persone testate viste le diseguaglianze tra regioni» scrive su Twitter il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta per il quale «i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il Decreto legge del 18 maggio 2021, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento». Nel tweet Cartabellotta allega anche un grafico con i dati elaborati da Fondazione Gimbe tra il 12 maggio e il 1 giugno, con la classifica del numero di tamponi effettuati per ogni Regione. Il Lazio è in testa con 199 persone testate su 100mila abitanti, seguito da Toscana (176) e Campania (158). Mentre fanalino di coda è la Puglia con 49 tamponi per 100mila abitanti.

Letalità in lento calo

A impensierire sono anche altri segnali. In particolare, nonostante la campagna vaccinale tra gli anziani, non c’è stato nelle ultime settimane quell’atteso calo significativo di letalità da Covid (cioè il numero di persone morte rispetto ai contagiati), come rileva Cesare Cislaghi, ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia. «Ci si aspettava che con i vaccini ai più anziani, e un abbassamento dell’età dei contagiati, si avesse una diminuzione importante della letalità - spiega - che invece non c’è stata, se non in forma lieve». Se a inizio gennaio la letalità era del 3,5%, «poi è scesa al 2% per assestarsi all’1,5% fino a metà maggio. Dal 16 maggio c’è stata una lieve risalita all’1,8%».

«Può darsi che questa minore riduzione sia da addebitare al minor numero di casi diagnosticati. Quello che è invece è calata parecchio è la mortalità, calcolata rispetto alla popolazione complessiva. Nei prossimi giorni si potrà capire se si tratta di una crescita reale della letalità - prosegue Cislaghi - o di un fenomeno di origine statistica. In ogni caso è bene tenerla sotto controllo dato che sembra che i decessi diminuiscano grazie alla diminuzione dei casi ma non ad una minor gravità della malattia, come si supponeva per l’abbassamento dell’età dei contagiati».

In netta flessione i ricoveri

Discorso diverso invece per i ricoveri: i posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri, secondo il monitoraggio Gimbe, sono scesi dai 29.337 del picco raggiunto il 6 aprile scorso a 6.192, con un crollo del -78,9% in 2 mesi (settimana dal 26 maggio al primo giugno). Mentre quelli in terapia intensiva sono scesi da 3.743 a 989, pari a -73,6%. Secondo Cislaghi però, non bisogna farsi troppo trascinare dall’entusiasmo per i numeri, perché è vero che i casi di «nuovi contagi dal primo maggio sono calati, ma da domenica 23 maggio sono stati notificati più casi di lunedì 17, e anche domenica 30 più casi di lunedì 24. La settimana il cui giorno centrale è il primo maggio, ha registrato il rallentamento massimo del mese, dopo di che la tendenza si è invertita».