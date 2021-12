Italia leader dei distributori automatici sempre più sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

In pochi sanno che nel campo della distribuzione automatica, o vending, l'Italia è leader a livello internazionale, sia per numero di “macchinette” installate e quindi per utilizzo – un italiano su due le sceglie per la propria pausa caffè – che per produzione delle stesse. Sono più di 3.000 le imprese della distribuzione automatica in Italia, con un indotto occupazionale di oltre 30 mila persone, e circa il 70% della produzione made in Italy viene esportata all'estero.

Sebbene, come è immaginabile, i lockdown e lo smart working abbiano avuto conseguenze importanti per questo settore, con un -31,9% di vendite nel 2020 rispetto al 2019, la pandemia è stata, ed è, un'occasione per ripensarsi in maniera ancora più sostenibile e per mettere a punto sistemi per garantire una maggiore qualità del servizio al consumatore.

Chi pensa che i distributori automatici siano sinonimo di alimentazione non salutare o di un sistema estremamente impattante per l'ambiente, sia in termini di packaging che di impatto sui trasporti, si dovrebbe ricredere. Massimo Trapletti, presidente di Confida Associazione Italiana Distribuzione Automatica, punta su qualità, transizione ecologica e transizione digitale come chiavi per il rilancio del settore.

La prima iniziativa promossa si chiama “Vending Sostenibile”: raccoglie tutte le buone prassi in materia di sostenibilità ed è affiancata da un premio al Comune italiano che ha ideato e realizzato il migliore progetto di sviluppo sostenibile applicato al mondo dei distributori automatici. Il premio è promosso nell'ambito del “Cresco Award – Città sostenibili” organizzato da Fondazione Sodalitas e Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani. La seconda, ideata insieme a Corepla e Unionplast, è RiVending, un “ciclo chiuso” di recupero e riciclo di bicchieri e palette in plastica per distributori automatici, conforme alle richieste dell'Unione Europea nell'ottica di una efficiente economia circolare.

Già oltre 8mila cestini RiVending sono stati installati in tutta Italia in imprese, scuole, università, uffici pubblici per raccogliere e riciclare la plastica degli imballi dei prodotti erogati dai distributori automatici: un contributo importante nel cammino verso un vending sempre più sostenibile. Inoltre, accanto ai prodotti tradizionali, il vending ha recentemente allargato la sua offerta a nuovi prodotti come bevande biologiche, le bevande a zero zuccheri, snack biologici e gluten free, prodotti a km 0 ed equosolidali.Per raggiungere questi obiettivi di sostenibilità, inserire il settore in un percorso di transizione economica chiara è cruciale.