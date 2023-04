Italia leader in Europa per ricavi nell’arredo e illuminazione

«Nonostante le forti criticità connesse all’aumento delle materie prime, riteniamo che le imprese del settore abbiano preservato un buon livello di marginalità, in particolare per quanto riguarda gli operatori di maggiore dimensione», aggiunge Trenti.

Lo scenario previsionale per il 2023 e 2024 vede un rallentamento della crescita del mobile e dell’illuminazione, in parte fisiologico dopo il boom dell'ultimo biennio. Sul mercato interno, i consumi saranno penalizzati dall’impatto dei costi energetici sul reddito disponibile delle famiglie, a fronte dell'esaurirsi del cuscinetto di extra-risparmio creatosi durante la pandemia e della spinta creata dalla dinamica delle ristrutturazioni edilizie e del mercato immobiliare.

Un ruolo di traino alla crescita sarà dato invece dai mercati internazionali dove, a fronte di un contesto in generale rallentamento, non mancheranno opportunità di crescita, in particolare in Cina e in altri Paesi asiatici, come la Corea.

In questo contesto, secondo Trenti diventa ancora più significativo investire su elementi come l’efficientamento energetico dei processi produttivi, i processi “green”, come quelli connessi alla riduzione o al recupero degli scarti in ottica circolare, la digitalizzazione e l'innovazione.

L’analisi dei bilanci di un campione di imprese del mobile e dell’illuminazione evidenzia del resto che le imprese che hanno maggiormente puntato sull’innovazione, la qualità, la sostenibilità ambientale e il marketing hanno ottenuto risultati migliori in termini di redditività. Un ruolo chiave nel percorso di rafforzamento competitivo sarà giocato dalla componente design, dove l’Italia gode di un’ottima reputazione a livello internazionale, che potrà dare un contributo cruciale soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale dei prodotti.