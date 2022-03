Italia, niente Mondiali. In otto mesi dal trionfo di Wembley alla “Corea” di Palermo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un tuffo negli abissi. Dal trionfo di Wembley all'incubo che diventa realtà di una nuova eliminazione dai Mondiali che avrà sicuramente conseguenze imprevedibili sul futuro della nazionale. Non andremo in Qatar, come già non siamo andati in Russia. Sembra incredibile, quasi surreale. Difficile da commentare con le consuete categorie calcistiche. Ci vorrebbe anche uno psicologo per capire cosa sia successo a questi giocatori che non solo non riescono più a vincere, ma perfino a fare un gol.



In otto mesi l'Italia che ha conquistato Wembley con il suo gioco imprevedibile e spumeggiante si è sciolta miseramente davanti a un avversario - la Macedonia dl Nord - che è al numero 67 del ranking mondiale. Gli azzurri sono sesti ma chissà dove precipiteranno dopo la serata da sprofondo che si è consumata allo stadio di Palermo davanti a oltre trentamila tifosi più sbalorditi che arrabbiati per questo esito inimmaginabile.

Trajkovski nuovo Pak Doo-Ik



Dopo novanta minuti di inutile assedio, con diverse occasioni buttate via, gli azzurri al 92' si sono fatti sorprendere dall'unica vera azione pericolosa dei macedoni conclusa con un sinistro maligno di Trajkovski appena sfiorato dai guanti di Donnarumma. Una beffa atroce che rimanda ad altre caporetto storiche della nazionale, a partire da quella indimenticabile con la Corea del Nord ai mondiali di Inghilterra del 1966. In quel caso a mandarci a casa fu un certo Pak Doo-Ik , un oscuro dentista poi tornato a fare il suo mestiere. Almeno però quella volta ai Mondiale ci eravamo andati. Adesso niente, resteremo a guardarli in tv per la seconda volta consecutiva. Bocciati senza appello. Ancora col mal di denti.

I ritardi del calcio azzurro



L'ultimo Mondiale cui abbiamo partecipato con Prandelli in panchina è stato quello del 2014 in Brasile, subito eliminati dall'Uruguay. Ci era andata male anche in Sudafrica con Lippi quattro anni prima. Una striscia nera che sembrava definitivamente cancellata questa estate dopo il trionfo all'Europeo. Invece la maledizione si è ripetuta. Evidentemente ci eravamo illusi. Evidentemente il nostro calcio - come si vede anche nelle coppe europee- continua a pagare i suoi gravi ritardi rispetto a quello di altri paesi che hanno saputo rinnovarsi. Ora però con il crollo di questa nazionale - che comunque nelle ultime 41 partite ha perso solo due volte (l'altra con la Spagna nella Final Four della Nations League), si rischia che crolli anche tutto il progetto su cui Roberto Mancini ha costruito questo gruppo.

Tutti gli interrogativi sul futuro

Quando non ci siamo qualificati nel 2017, dopo quello zero a zero da incubo con la Svezia a San Siro, avevamo un gruppo ormai arrivato al capolinea. Riazzerare tutto era stato doveroso e obbligatorio. Ora la situazione è diversa. Ci sono molti giovani e meno giovani che ora rischiano un buco nero della carriera. E lo stesso Mancini? Cosa farà? Ha vinto un Europeo, ma non si è qualificato per il Mondiale. La delusione è enorme. Già si parla di vergogna, di schianto nazionale. Non è una novità: come siamo facili ad esaltarci, siamo altrettanto rapidi a flagellarci e ad abbandonare il carro del perdente. «Nel luglio scorso ho vissuto all'Europeo la gioia più bella. Ora è il momento più difficile della mia carriera» ha detto Mancini dopo l'eliminazione. «Il mio futuro? Non lo so, la mia delusione è troppo grande per parlarne adesso».