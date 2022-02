Italia paese di giovani “Neet”, un’anomalia da correggere con il piano di rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia di inizio 2022 è uno dei paesi in Europa con più debole presenza delle nuove generazioni nei luoghi in cui si è messi nelle condizioni di contribuire alla crescita e allo sviluppo economico. Ma anche con meno giovani presenti nelle classi scolastiche fino a completare il percorso di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che nelle aule universitarie fino a raggiungere con successo la laurea o un titolo di formazione terziaria professionalizzante.

Record di Neet

Dove si trovano, allora, maggiormente rispetto agli altri paesi, i ventenni e trentenni italiani? È presto detto: per negazione si trovano nella condizione di Neet (“Not in education, employment or training”), ovvero nello stato di non lavoratore e non in formazione.

L’Italia ha il record in Europa non solo di giovani, ma anche di giovani-adulti che si trovano in tale condizione. Se infatti consideriamo tutta la fascia 20-34 anni, il dato del 2020 indica una media Ue del 17,6 percento, mentre quello italiano risulta pari al 29,4 percento. Si tratta del valore peggiore tra gli Stati membri.

Tale dato è la conseguenza di persistenti limiti in tutto il percorso di transizione scuola-lavoro, già presenti prima del 2008, a cui si è aggiunto l’impatto particolarmente negativo della congiuntura della Grande recessione.

Nessun miglioramento si è osservato nel decennio scorso rispetto al posizionamento del tasso di Neet italiano nel ranking europeo. Detto in altro modo, se esistessero i campionati europei di occupazione giovanile, nel 2020 saremmo arrivati ultimi confermando la stessa posizione oramai da molte edizioni.

Svantaggio competitivo

Il dato sui Neet rivela una triste verità del nostro Paese: quella di aver trasformato le nuove generazioni in uno “svantaggio competitivo” nello sviluppo dell’Italia all’interno del quadro internazionale. I giovani italiani sono di meno, mediamente meno formati a livello avanzato, meno valorizzati quando inseriti nel sistema produttivo, più passivamente a carico dei genitori o del welfare pubblico. Rispetto ai Paesi con cui ci confrontiamo, da un lato sono meno efficacemente messi nella condizione di creare valore nel mondo del lavoro, d’altro lato sono lasciati più facilmente diventare un peso in termini di costi sociali.

L’impatto della pandemia non ha migliorato questa situazione. Molte sono le ricerche che mostrano come le nuove generazioni siano state le più indirettamente colpite dalle misure messe in atto per contenere la diffusione del virus, con ripercussioni sia sulla formazione che sulle opportunità occupazionali.