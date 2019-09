Italia-Pakistan: operazione pulizia su K2 e Baltoro

L'impegno italiano a favore dell'ambiente in Gilgit Baltistan non si limita però alla pulizia del Baltoro ma si estende al monitoraggio dei ghiacciai e al loro stato di progressivo deterioramento, che viene sorvegliato continuamente attraverso un sistema di monitoraggio creato da EVK2CNR e finanziato dalla Cooperazione che fotografa istante per istante lo scioglimento dei ghiacciai avvertendo dei rischi che i laghi e i corsi d'acqua rappresentano per la popolazione locale e per il territorio. Un'attività che la stessa agenzia delle Nazioni Unite per i programmi di sviluppo UNDP ha preso a modello con il progetto GLOF da 38 milioni di dollari per proseguire e ampliare l'attività italiana.

GUARDA IL VIDEO - Ambiente, l'uomo comincio' a far danni 10mila anni fa

Nel Gilgit Baltistan la Cooperazione italiana, attraverso altre Ong italiane sta avviando o ha avviato anche altri programmi e progetti di forte impatto ambientale, che vanno dal supporto al turismo sostenibile allo sviluppo rurale di quelle popolazioni. Quest'ultimo, dotato di 20,5 milioni di euro, è destinato a migliorare la frutticoltura e la sanità rurale nella regione. Quanto alla creazione del parco del Baltoro K2 è stato finanziato attraverso il progetto SEED della nostra Cooperazione con 9 milioni di euro in sei anni. Coperte 58 attività che vanno dalla predisposizione dei confini del parco stesso, all'addestramento del personale direttivo ed esecutivo, all'ammodernamento e rimessa in funzione di immobili e i macchinari necessari al funzionamento del parco, al rifacimento delle vie di transito e alla ripulitura delle acque riqualificazione del territorio, oltre che al sostegno di attività imprenditoriali locali, in particolare femminili, per manufatti e souvenirs, e alla predisposizione di servizi ed alloggi per visitatori e turisti.