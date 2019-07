Italia al palo senza politiche ambiziose Le competenze sottopagate obbligano i giovani a emigrare e il paese al declino di Lorenzo Fioramonti e Paolo Lattanzio

L’articolo apparso sul Sole 24 Ore del 26 luglio firmato da Alberto Magnani e tratto dal libro Gioventù sprecata. Perché l’Italia ha fallito sui giovani ha esposto in maniera impietosa lo svantaggio in cui si trovano i giovani laureati italiani rispetto ai colleghi di altri Paesi europei. Quanto fotografato da Magnani è la spiegazione più ovvia ed evidente del perché esportiamo una massa enorme di competenze, formate a caro prezzo dal sistema italiano, verso altri sistemi economici che godono dei frutti dell’investimento nazionale in istruzione.

Il fenomeno, purtroppo, è noto. La fuga dei cervelli vede sempre più giovani abbandonare l’Italia per cercare all’estero ciò che purtroppo manca loro qui: riconoscimenti, meritocrazia, lavoro e stipendi dignitosi.

I dati riportati nel testo dimostrano che il fenomeno della mancata valorizzazione dei nostri laureati è il sintomo di una malattia che affligge non tanto il sistema di formazione superiore e di ricerca italiano, le cui eccellenti performance sono dimostrate dalla facilità con cui i nostri giovani trovano lavoro all’estero, quanto il sistema produttivo italiano. O, meglio ancora, che dipende dalla mancanza di un collegamento efficace tra mondo della formazione (a partire dalla scuola) e mondo del lavoro.

Al di là delle diversità dovute al costo della vita, i differenziali salariali relativi tra laureati (e dottori di ricerca) e non laureati nei diversi Paesi dipendono dalle posizioni lavorative occupate. Rispetto alla media dei Paesi avanzati, il sistema produttivo italiano è composto in maniera sproporzionata da piccole aziende impegnate in settori di attività a bassa tecnologia. Il risultato è che in Italia semplicemente non esistono le strutture aziendali di alto livello, come management strategico e laboratori di ricerca aziendali, che assorbono le alte competenze formate dagli atenei.

Se l’Italia è l’unico Paese a non aver ancora recuperato il livello di ricchezza precedente la crisi, il motivo principale è da ricercare nelle scelte scellerate di politica economica portate avanti finora dai governi di ogni tendenza politica. Negli anni sono state abbandonate a se stesse quasi tutte le grandi eccellenze produttive (Olivetti, Telecom, Montedison, etc.), scomparse o diventate terreno di conquista per investitori interessati al guadagno rapido, facendo quindi mancare il catalizzatore pubblico di attività economiche ambiziose nelle tecnologie avanzate.