Italia. La Penisola del Tesoro

Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione, attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali lungo sentieri per qualsiasi età e adatta a tutte le “gambe” con l'obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati.

E' quanto promette in questo week end del 11 e del 12 giugno La Penisola del Tesoro© Speciale Cammini, realizzata dal Touring Club Italiano. In Abruzzo va in scena il Cammino di Celestino, in Basilicata il Cammino Materano, in Calabria quello di San Francesco di Paola, in Campania il Cammino di San Nilo. In Emilia Romagna va in scena la Via degli Abati, in Friuli Venezia Giulia il Cammino Celeste, in Lazio il Cammino di San Benedetto, in Liguria è invece protagonista l'Alta Via dei monti Liguri, in Lombardia il Sentiero del Viandante, nelle Marche il Cammino Francescano della Marca, in Molise il Tratturo Castel di Sangro- Lucera. E ancora in Piemonte il Cammino di San Carlo, in Puglia il Cammino del Salento, in Sardegna il Cammino 100 Torri, in Sicilia la Via Francigena per le Montagne da Palermo a Messina, in Trentino il Cammino di San Vili, in Toscana e in Umbria la Via di Francesco, in Valle D'Aosta il Cammino Balteo; infine, in Veneto il Cammino di Sant'Antonio L'Ultimo Cammino. Tutti i dettagli collegandosi al sito del Touring Club

