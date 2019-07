Italia più attiva nel definire la tassazione dei colossi del web

La seconda proposta intende invece stabilire, a livello globale, una minimum tax che ponga fine alla corsa al ribasso nel prelievo posta in essere dagli Stati per attrarre investimenti esteri; un livello minimo di tassazione effettiva al di sotto del quale nessuno Stato dovrebbe spingersi a pena di perdere il proprio potere impositivo sul relativo reddito a vantaggio di un altro Paese.

Diverse le conseguenze dei due approcci: una minimum tax potrebbe incidere relativamente poco su un Paese ad alta fiscalità come l’Italia. Una revisione dei principi che sposti base imponibile a beneficio dei Paesi dotati di un grande mercato, invece, avrebbe maggiori conseguenze. L’Italia, infatti, resta un Paese esportatore con un mercato interno che può contare su bacini relativamente ristretti di utenza/clientela, con demografia peraltro decrescente, e quindi incline a subire una netta penalizzazione.

Partecipare alla costruzione delle misure che saranno effettivamente messe in campo è, quindi, una questione strategica per il nostro Paese, che non può essere confinata al lavoro dei tecnici. Il dibattito nazionale su questi temi, purtroppo, appare ancora assopito. Nel frattempo, però, l’attenzione del legislatore italiano, e di parte dell’opinione pubblica, continua a focalizzarsi su interventi di natura contingente, volti a tamponare - ma non a risolvere - le distorsioni fiscali della digitalizzazione dell’economia. La nota di aggiornamento di Confindustria ha toccato anche questi aspetti.

Web tax, imposte sui servizi digitali, procedure speciali e “tasse Airbnb”, sono ormai divenute presenze costanti nelle manovre finanziarie. Anche se gli intenti possono essere condivisibili, i loro esiti, nella migliore delle ipotesi, appaiono modesti, difficilmente applicabili su scala locale, per non dire controproducenti per il sistema delle nostre imprese. Meglio, dunque, prepararsi per tempo sedendosi ai tavoli internazionali con la consapevolezza di quanto sia alta la posta in gioco, sperando che, in questo caso, l’estate porti buoni consigli.