Italia sul podio per i viaggi “bleisure” ma il budget è inferiore alla media Ue

Con molta probabilità è la forma più smart di viaggiare e gli italiani conquistano il gradino più alto del podio. Sono i viaggi bleisure, acronimo di business con leisure, un mix tra viaggio d’affari con l’aggiunta di qualche giorno di permanenza extra di piacere. Secondo il report “Travel in Flux” di Alvarez & Marsal, la società globale di consulenza, infatti, il 27% degli italiani ha consolidato negli ultimi 12 mesi il trend dei viaggi bleisure, sopra la Spagna (26%), la Francia (21%), la Germania (19%), l’Olanda (17%) e il Regno Unito (15%).

Secondo un sondaggio svolto dalla società su un campione di circa 3.800 viaggiatori in tutto in mondo nell’ultimo anno quasi un terzo ha fatto viaggi di lavoro e piacere anche grazie alla flessibilità degli orari di lavoro. Il 45% ha approfittato del viaggio per affari aggiungendo qualche giorno in più per relax ed esplorare la località dopo gli impegni professionali, mentre solo una minoranza (27%) ha indicato la preferenza per il leisure come precursore di un viaggio business. Il break di piacere quasi sempre è di breve durata perché solo il 4% del campione prolunga il soggiorno di cinque o più notti.

«L’industria dei viaggi ha dimostrato una straordinaria resilienza post-Covid e l’ascesa dei viaggi bleisure è un ulteriore esempio di come il settore si sia adattato e flesso alle preferenze in continua evoluzione dei consumatori - commenta Ed Bignold, managing director dei Corporate transformation services di Alvarez &Marsal -. La crescente propensione dei viaggiatori ad armonizzare lavoro e tempo libero segna una profonda trasformazione nelle abitudini di vacanza, in cui i consumatori adottano un approccio più pragmatico al viaggio. Questo cambiamento di mentalità è un chiaro riflesso del mutato panorama lavorativo, dove la flessibilità e la versatilità sono diventate fondamentali».

È un cambiamento sostanziale a cui l’industria dell’ospitalità deve adattare la propria offerta di servizi e comfort alle esigenze di questi viaggiatori. Secondo il report l’Italia ha il budget per i viaggi minore rispetto all’Ue. Se nella classifica dei viaggi bleisure gli italiani si posizionano al primo posto tra i principali paesi Ue, non è lo stesso per quanto riguarda il budget dedicato ai viaggi e alle vacanze. Infatti, sebbene quello italiano sia aumentato rispetto agli ultimi tre anni, resta comunque al di sotto della media europea con un 39% contro l’oltre 50% Ue.

Nell’organizzazione dei viaggi cresce l’importanza attribuita ai valori Esg durante viaggi e trasferte. Infatti quasi i due terzi del campione afferma di essere disposto a pagare di più per credenziali ecologiche e di sostenibilità, anche se i fattori Esg non figurano tra le prime cinque considerazioni durante la fase di scelta dell’alloggio. Ciò potrebbe riflettere una crescita di consapevolezza Esg che non si manifesta ancora nella spesa, o, più probabilmente, che i viaggiatori abbiano buone intenzioni quando si tratta di fare scelte rispettose dell’ambiente, ma questo non si trasforma in una priorità così grande quando si parla di prezzo. Tra le nuove tendenze al traino dei principi Esg c’è anche la staycation, con viaggi meno frequenti e per periodi più lunghi. Un terzo degli intervistati, infatti, afferma di scegliere come meta per la propria vacanza luoghi più vicini a casa, il 24% riduce il numero degli spostamenti e il 23% fa meno viaggi, ma più lunghi.