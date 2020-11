Italia prima in Europa per beni venduti in promozione A settembre nei supermercati italiani la percentuale dei prodotti in vendita promozionale è stata del 31%, contro una media europea del 18% di Redazione Economia

(Mimmo Chianura / AGF)

A settembre nei supermercati italiani la percentuale dei prodotti in vendita promozionale è stata del 31%, contro una media europea del 18%

L'Italia si attesta al primo posto in Europa per la vendita di beni di largo consumo in promozione. Il primato è certificato dalla Nielsen: nelle 4 settimane terminate il 4 ottobre il nostro Paese ha fatto registrare il 31% di prodotti in vendita promozionale nei supermercati, il livello più alto del 2020. Le categorie più promosse in Italia sono la cura della casa, le bevande alcoliche, i prodotti di carta, le bevande non alcoliche e i cibi surgelati. In Europa, la percentuale di prodotti di largo consumo venduti in promozione ha raggiunto in media il 18,2%: in Francia ha raggiunto il 18,9%, in Germania il 22,3%, in Italia, in Spagna il 15,8% e in Inghilterra il 21,9%.

Nelle ultime 52 settimane, i prodotti di largo consumo venduti in promozione hanno totalizzato 90 miliardi di euro, 1,5 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Il recente picco di prodotti in sconto potrebbe essere l'indicatore di un crescente interesse dei consumatori verso gli acquisti promozionali, per i quali Black Friday e Cyber Monday rappresentano la soluzione perfetta. In media, secondo le stime Nielsen, uno sconto del 10% può tradursi in un incremento di vendite a volume del 20% . Con l'aumento progressivo delle misure restrittive in Italia, che vede alcune delle regioni già in lockdown, la situazione potrebbe tuttavia modificarsi, determinando un nuovo calo della pressione promozionale.

