Italia prima nella Ue per nuovi passaporti. Arrivano anche da Tonga e dal Brunei L'Italia è il paese più “generoso” d'Europa quando si tratta di concedere nuovi passaporti. Un esempio di integrazione secondo alcuni, un paese con maglie troppo larghe secondo altri di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

L'Italia è il paese più “generoso” d'Europa quando si tratta di concedere nuovi passaporti. Un esempio di integrazione secondo alcuni, un paese con maglie troppo larghe secondo altri. Nel 2017 hanno acquistato la cittadinanza italiana 146.605 stranieri, di cui 27.112 albanesi, 22.645 marocchini e 9.936 brasiliani. Con il 18% di tutte le nuove cittadinanze acquisite nella Ue, l'Italia guida la classifica dei paesi con le porte più aperte, seguita dal Regno Unito (15%), da Germania e Francia (14% ciascuna) e poi Svezia e Spagna (con l'8% ciascuna).



Gli ultimi dati elaborati da Eurostat e resi pubblici oggi dipingono nel dettaglio la geografia dei nuovi passaporti consegnati a cittadini extracomunitari provenienti dai quattro angoli della terra, con alcune sorprese.

Più di 800mila nuovi cittadini Ue

Nel 2017 le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro della Ue sono state 825.447. I principali beneficiari di una cittadinanza europea sono stati nel complesso persone provenienti da Marocco (8%), Albania (7%), India e Turchia (4% ciascuno). Francia, Spagna e Italia (con una percentuale dell'83%) sono stati i principali Stati in cui i cittadini marocchini hanno acquisito la cittadinanza, mentre gli albanesi hanno preferito Grecia e Italia (insieme hanno accolto il 97% degli albanesi). Il Regno Unito (con il 53%) è stata invece la meta preferita per gli indiani mentre la Germania (con il 50%) per i turchi.

In Italia anche da Tonga e dal Brunei

Dopo gli albanesi, i marocchini e i brasiliani, gli stranieri più numerosi ad aver acquisito la cittadinanza italiana sono stati gli indiani (8.200) i romeni (8.042), i pakistani (6.170), i senegalesi (4.489) e i moldavi (3.829).

L'Italia ha attratto nuovi cittadini anche dalla sperduta isola di Tonga, in Polinesia(un passaporto concesso), dal ricco regno del Brunei (anche in questo caso un nuovo cittadino) e da alcune isole caraibiche note per essere paradisi fiscali come le Bahamas, Antigua e Barbuda (2 nuovi passaporti ciascuno) e le Barbados (un nuovo cittadino). In Europa, un cittadino di Montecarlo ha scelto di prendere il passaporto italiano. Eurosat registra anche un lussemburghese che ha deciso di diventare cittadino del Belpaese.